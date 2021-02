Rosja wzywa USA, by przestały „lekkomyślnie pobrzękiwać szabelką” na Morzu Czarnym

Rosyjska ambasada w Waszyngtonie krytycznie skomentowała działania dwóch amerykańskich niszczycieli na Morzu Czarnym. Jednostki te po kilkunastu dniach działań i manewrach z udziałem tureckich okrętów i myśliwców opuściły ten akwen.

W środę amerykańska 6. Flota poinformowała, że okręty wojenne USA operujące na Morzu Czarnym wspólnie z tureckimi okrętami i myśliwcami F-16 wzięły udział we wspólnych manewrach w ramach NATO.

„Wygląda na to, że amerykańska 6. Flota nie może się doczekać, żeby znaleźć wroga na Morzu Czarnym” – skomentowała te manewry rosyjska ambasada w USA, zamieszczając wpis na Twitterze. „Ona desperacko szuka pretekstu, teraz otwarcie pod flagą manewrów wojennych, żeby zwiększyć swoją obecność w regionie”.

Niedługo później rosyjska ambasada zamieściła kolejny wpis:

„Wzywamy amerykańskie wojsko, by przestało lekkomyślnie pobrzękiwać szabelką i pilnowało swoich interesów na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych. Pokój i bezpieczeństwo na Morzu Czarnym nie potrzebuje żadnej obcej ingerencji”.

