„Bliskie spotkanie” rosyjskiego Su-24 z niszczycielem USA na Morzu Czarnym [+VIDEO]

Amerykańska 6. Flota opublikowała nagranie rosyjskiego bombowca Su-24 przelatującego nisko w niewielkiej odległości od niszczyciela USS Donald Cook pływającego po Morzu Czarnym.

Zamieszczone w niedzielę na Twitterze wideo pokazuje Su-24 rosyjskich sił powietrznych przelatujący w niewielkiej odległości od amerykańskiego okrętu. Do zdarzenia doszło na wodach międzynarodowych.

„US Navy rutynowo operuje na Morzu Czarnym, aby zapewnić sojusznikom i partnerom NATO bezpieczeństwo i stabilność w regionie” – napisano na twitterowym koncie 6. Floty.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.

Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021