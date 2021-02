Węgry przedstawiają propozycje inwestycji w ramach Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza

Szef MSZ Węgier Péter Szijjártó uważa, że Inicjatywa Trójmorza może udowodnić swoją przydatność tylko pod warunkiem, że projekty promujące rozwój i spójność Europy Środkowej będą realizowane.

W piątek podczas spotkania online ministrów spraw zagranicznych krajów zaangażowanych w Inicjatywę Trójmorza, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó powiedział, że jego kraj przedstawił 16 propozycji projektów, obejmujących obszary digitalizacji, energii i żeglugi.

Podczas spotkania Szijjártó powiedział, że Węgry zawsze były zwolennikiem Inicjatywy Trójmorza, uznając ją za zgodną z interesami gospodarczymi krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Zaznaczył jednak, że Inicjatywa może udowodnić swoją przydatność tylko pod warunkiem, że projekty promujące rozwój i spójność całego regionu będą realizowane.

Zdaniem węgierskiego ministra jest jasne, że pod względem infrastruktury Europa Środkowa jest stosunkowo słabo rozwinięta wzdłuż osi północ-południe, pod względem energii i transportu. Zwrócił uwagę m.in. na brak sieci kolei wysokich prędkości na wschód od Niemiec. Uważa, że Trójmorze to świetne ramy dla uzupełniania takich luk.

Szijjártó zaznaczył, że Węgry już budują połączenia gazowe ze Słowacją i Rumunią, a w planie jest także połączenie ze Słowenią, które może zostać przedłużone do Włoch. Powiedział też, że tej jesieni planowane jest zakończenie budowy 230-km odcinka Via Carpatia przebiegającego przez Węgry, a kraje Grupy Wyszehradzkiej działają na rzecz budowy linii kolejowych wysokich prędkości łączących ich stolice. Projekt uwzględnia też przedłużenie linii do stolicy Rumunii, Bukaresztu. Przypomniał też o układającej się współpracy z Chorwacją ws. terminalu LNG na wyspie Krk.

Węgry podpisały umowę akcesyjną do Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza w grudniu 2020 roku, a węgierski Eximbank jak dotąd przekazał do niego 20 mln euro.

Spośród przedstawionych przez Węgry projektów infrastrukturalnych, węgierski minister zwrócił uwagę na dywersyfikację dostaw gazu, w tym z uwagi na kwestie bezpieczeństwa narodowego. Dodał też, ze konieczna jest rozbudowa istniejących połączeń gazowych między Węgrami a Słowacją. Powiedział, że projekty te staną się skuteczne, gdy rurociągi między Bułgarią a Grecją zostaną ukończone.

Szijjártó zachęcił też ministrów innych krajów, by wsparli włączenie tego projektu do priorytetowych w ramach Inicjatywy.

„Łączność i wspólne projekty są bardzo ważne” – powiedział szef węgierskiej dyplomacji, dodając, że epidemia koronawirusa pokazała, jak „jesteśmy od siebie wzajemnie zależni” i powinniśmy działać zgodnie.

Niedawno informowaliśmy, że Republika Litewska stała się pełnoprawnym członkiem Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, deklarując wkład inwestycyjny w wysokości 20 mln euro.

Fundusz Trójmorza, zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank, stanowi ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Przedstawiciele Funduszu deklarują chęć zebrania około 3-5 mld euro. Inwestycje z tych środków w infrastrukturę mają zniwelować różnice w rozwoju między krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej a zachodnią częścią Starego Kontynentu.

Jak dotąd, do Funduszu przystąpiło bądź jest w trakcie przystępowania dziewięć państw: Polska z udziałem 550 mln euro, Rumunia – 200 mln, Słowenia – 23 mln oraz Estonia, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Litwa i Chorwacja – po 20 mln euro. Dodajmy, że niedawno nowa, liberalna prezydent Mołdawii, Maia Sandu oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wspólnym oświadczeniu podkreślili zainteresowanie dołączeniem do Inicjatywy Trójmorza i członkostwem w Unii Europejskiej.

Według ISB News, w październiku 2020 roku Fundusz Trójmorza w ramach swojej pierwszej inwestycji nabył spółkę Cargounit, będącą polskim liderem na rynku wynajmu lokomotyw w Europie Środkowej. Z kolei w grudniu 2020 r. Fundusz nabył pakiet kontrolny estońskiej spółki Greenergy Data Centers, działającej w branży cyfrowej.

Jak informowaliśmy w grudniu ub. roku, amerykańska agencja rządowa International Development Finance Corporation (DFC) przeznaczy 300 mln dol. na rozwijanie infrastruktury energetycznej w ramach krajów Trójmorza. Pieniądze mają wesprzeć Fundusz Trójmorza celem promowania rozwoju m.in. w sektorach energetycznym i transportowym w krajach Europy Środkowej Wschodniej.

Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy krajów położonych między morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Obecnie jej członkami są Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Stany Zjednoczone od początku przedstawiały się jako sojusznik Inicjatywy Trójmorza. Na inauguracji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie, prezydent USA Donald Trump podkreślał, że Stany Zjednoczone zdecydowanie wspierają ten projekt. Podkreślał przy tym wyraźnie kwestie energetyczne, handlowe, a także wojskowe.

Przypomnijmy, że w lutym 2020 roku ówczesny sekretarz stanu USA, Mike Pompeo, podczas swojego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa informował zgromadzonych o planie przekazania blisko miliarda dolarów państwom, które zrzeszone są w Inicjatywie Trójmorza, m.in. po to, by „ożywić prywatne inwestycje w sektorze energetycznym tych państw”.

hungarytoday.hu / Kresy.pl