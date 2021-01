Ukraina i Mołdawia chcą dołączyć do Inicjatywy Trójmorza

Nowa, liberalna prezydent Mołdawii, Maia Sandu oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wspólnym oświadczeniu podkreślili zainteresowanie dołączeniem do Inicjatywy Trójmorza i członkostwem w Unii Europejskiej.

W tym tygodniu wizytę na Ukrainie złożyła nowa, liberalna prezydent Mołdawii, Maia Sandu, charakteryzowana jako prozachodnia i proeuropejska. To jej pierwsza zagraniczna wizyta po listopadowym zwycięstwie w wyborach prezydenckich. Spotkała się na rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który mówił o początku nowych relacji między obu krajami.

We wtorek Sandu i Zełenski wystąpili na konferencji prasowej i wydali wspólne oświadczenie. Oba kraje podkreśliły, że dążą do wzmocnienia współpracy z krajami Europy południowo-wschodniej i regionu Morza Czarnego i są chętne do dołączenia do Inicjatywy Trójmorza.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Kładziemy nacisk na chęć wzmocnienia współpracy z krajami Południowo-Wschodniej Europy i Morza Czarnego. W tym kontekście, potwierdzamy ponownie nasze zainteresowanie byciem częścią Inicjatywy Trójmorza” – czytamy w treści opublikowanego oświadczenia.

Przeczytaj: Prezydent Chorwacji krytykuje Inicjatywę Trójmorza: Jest to głupie i szkodliwe dla Chorwacji

Czytaj również: Prezydent Chorwacji krytykuje Inicjatywę Trójmorza: Jest to głupie i szkodliwe dla Chorwacji

Przypomnijmy, że amerykańska agencja rządowa International Development Finance Corporation (DFC) przeznaczy 300 mln dol. na rozwijanie infrastruktury energetycznej w ramach krajów Trójmorza. Pieniądze mają wesprzeć Fundusz Trójmorza celem promowania rozwoju m.in. w sektorach energetycznym i transportowym w krajach Europy Środkowej Wschodniej.

Prezydenci Ukrainy i Mołdawii zaznaczyli też, że w oparciu o europejskie aspiracje obu krajów i „europejski wybór” obu narodów, potwierdzają zainteresowanie pogłębieniem współpracy regionalnej celem osiągnięcia celów strategicznych swoich krajów „w zakresie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, w tym poprzez wdrożenie umowy stowarzyszeniowej z UE”.

Ponadto, oba kraje są gotowe do dalszych wysiłków i wspólnej koordynacji działań celem wzmocnienia „strategicznego znaczenia Partnerstwa Wschodniego”.

Maia Sandu, reprezentantka środowisk liberalnych i opowiadających się za integracją z Unią Europejską wygrała wybory z 15 listopada z Igorem Dodonem, dotychczasowym prezydentem, w stosunku głosów 57,7 proc. do 42,3 proc. Dodon i obecny obóz rządzący są bardziej zdystansowani wobec UE i opowiadają się za utrzymywaniem dobrych relacji z Rosją. Prezydent ma w systemie politycznym Mołdawii niewielkie uprawnienia.

Czytaj także: Prezydent-elekt Mołdawii nie chce płacić za gaz dla Naddniestrza

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Prezydent Zełenski mówił już wcześniej o chęci dołączenia Ukrainy do Inicjatywy Trójmorza w listopadzie 2019 roku, podczas swojej wizyty w Estonii.

Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy krajów położonych między morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Obecnie jej członkami są Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

CZYTAJ TAKŻE: Niemcy chcą włączyć się w inicjatywę Trójmorza

Stany Zjednoczone od początku przedstawiały się jako sojusznik Inicjatywy Trójmorza. Na inauguracji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie, prezydent USA podkreślał, że Stany Zjednoczone zdecydowanie wspierają ten projekt. Podkreślał przy tym wyraźnie kwestie energetyczne, handlowe, a także wojskowe.

president.gov.ua / Kresy.pl