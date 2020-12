300 mln dol. od władz USA na Fundusz Trójmorza

Amerykańska agencja rządowa przeznaczy 300 mln dol. na rozwijanie infrastruktury energetycznej w ramach krajów Trójmorza. Pieniądze mają wesprzeć Fundusz Trójmorza celem promowania rozwoju m.in. w sektorach energetycznym i transportowym w krajach Europy Środkowej Wschodniej.

W czwartek amerykańska agencja rządowa International Development Finance Corporation (DFC) zatwierdziła ponad 2,1 mld dolarów na inwestycje rozwojowe m.in. w Europie Środkowej i Wschodniej i w Afryce, w tym 300 milionów dolarów wsparcia dla Funduszu Trójmorza. Poinformował o tym Adam Boehler, szef DFC.

„Dziś, zarząd DFC zatwierdził ponad 2,1 mld dolarów na inwestycje mające wspierać projekty rozwojowe i wsparcia, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne w Europie Wschodniej, zaufane sieci telekomunikacyjne w Afryce, globalną odpowiedź na COVID-19 i więcej!” – napisał na Twitterze Boehler.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Today, the DFC Board approved over $2.1 billion in investments to advance development and support projects that will bolster energy security in Eastern Europe, trusted telecommunications networks in Africa, the global response to COVID-19, and more! https://t.co/SAZ0b1La7w

— Adam Boehler (@AdamUSDFC) December 10, 2020