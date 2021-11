Iran będzie rozmawiać

Przedstawiciel irańskiej dyplomacji zadeklarował, że jeszcze w tym miesiącu Teheran przystąpi do negocjacji w sprawie swojego programu jądrowego.

Gotowość go negocjacji w sprawie Wspólnego Generalnego Planu Działań (JCPOA) w sprawie programu jądrowego Iranu zadeklarował wiceminister spraw zagranicznych tego państwa Ali Bageri Kani. „W telefonicznej rozmowie z Enrique Morą porozumieliśmy się o wznowieniu negocjacji w Wiedniu 29 listopada” – napisał w środę na Twitterze Kani, wspominając przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw rozmów o JCPOA.

Do sprawy odniosła się także służba dyplomatyczna UE. „W imieniu wysokiego przedstawiciela UE do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Josepa Borrella przewodniczącym wspólnej komisji zostanie zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Służby Zagranicznej Enrique Mora.” – oświadczenie tej służby zacytowała agencja informacyjna Interfax. Bruksela poinformowała, że w skład wspomnianej komisji wejdą także przedstawiciele Chin, Francji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.

Interfax przytacza też informację od Michaiła Uljanowa, przedstawiciela dyplomatycznego Rosji akredytowanego przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, który również potwierdził, że negocjacje w sprawie JCPOA zostaną wznowione.

Wspólny Generalny Plan Działań (JCPOA) w sprawie irańskiego programu atomowego został zawarty przez Iran, USA, Francję, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię i Unię Europejską 2015 roku. Określał on zasady rozwijania przez Irańczyków sektora cywilnej energetyki jądrowej, Mimo tego, że według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przy ONZ Iran przestrzegał zapisów porozumienia USA w maju 2018 r. zerwały je, a następnie nałożyły na Iran dotkliwe sankcje (był to jeden z głównych punktów programu politycznego Donalda Trumpa). Teheran dalej przestrzegał postanowień umowy, aż do lata 2019 roku. Administracja Joe Bidena stawiała Iranowi kolejne warunki jakie musi włączyć do porozumienia i których ma przestrzegać.

interfax.ru/kresy.pl