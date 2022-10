Estonia wyśle na Ukrainę amunicję i sprzęt zimowy

Estonia podejmie w przyszłym tygodniu decyzję w sprawie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy.

„Ukraina nabiera rozpędu na polu bitwy. Teraz wszyscy musimy zrobić więcej, aby mogła uwolnić swoje terytoria. Dlatego Estonia w przyszłym tygodniu zdecyduje się na nowy pakiet pomocy wojskowej. Damy Ukrainie więcej amunicji, sprzętu zimowego i indywidualnego” – napisała Kallas.

My call at informal #EUCO is clear. #Ukraine has momentum on the battlefield. We must all do more now so it can free its territories.

That’s why Estonia will decide next week on a new military aid package.

We’ll give Ukraine more ammunition, winter and individual equipment. pic.twitter.com/GIsBHCnCwf

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 7, 2022