Bułgaria dołączyła do Funduszu Trójmorza

Bułgaria jest kolejnym, siódmym krajem, który formalnie dołączył do Funduszu Trójmorza. Bułgarski bank rozwoju zadeklarował zaangażowanie na poziomie 20 mln euro.

Bułgaria dołączyła jako „kluczowy inwestor” do Polski, Rumunii, Estonii, Łotwy, Słowenii i Węgier w ramach Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza – czytamy na stronie internetowej Inicjatywy. Przy okazji październikowego szczytu Trójmorza w Tallinie dołączenie do Funduszu zadeklarowała także Chorwacja.

Fundusz Trójmorza, zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank, stanowi ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Przedstawiciele Funduszu deklarują chęć zebrania około 3-5 mld euro. Inwestycje z tych środków w infrastrukturę mają zniwelować różnice w rozwoju między krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej a zachodnią częścią Starego Kontynentu.

W październiku Fundusz Trójmorza w ramach swojej pierwszej inwestycji nabył spółkę Cargounit – polskiego lidera na rynku wynajmu lokomotyw w Europie Środkowej. W grudniu Fundusz dokonał swojej drugiej inwestycji – nabył pakiet kontrolny estońskiej spółki Greenergy Data Centers działającej w branży cyfrowej.

Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy krajów położonych między morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. Obecnie jej członkami są Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Stany Zjednoczone od początku przedstawiały się jako sojusznik Inicjatywy Trójmorza. Na inauguracji Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Warszawie, prezydent USA podkreślał, że Stany Zjednoczone zdecydowanie wspierają ten projekt. Podkreślał przy tym wyraźnie kwestie energetyczne, handlowe, a także wojskowe. W pierwszej połowie grudnia agencja rządowa International Development Finance Corporation (DFC) zatwierdziła ponad 2,1 mld dolarów na inwestycje rozwojowe m.in. w Europie Środkowej i Wschodniej i w Afryce, w tym 300 milionów dolarów wsparcia dla Funduszu Trójmorza.

Przypomnijmy, że w lutym br. Mike Pompeo podczas swojego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa informował zgromadzonych o planie przekazania blisko miliarda dolarów państwom, które zrzeszone są w Inicjatywie Trójmorza. „Nasz cel jest prosty” – kontynuował „chcemy ożywić prywatne inwestycje w sektorze energetycznym tych państw, by chronić wolność i demokrację na całym świecie”.

Ponadto, we wrześniu br. sekretarz stanu USA Mike Pompeo udzielił wywiadu Frederickowi Kempe, prezydentowi Atlantic Council. Wśród wielu poruszonych tematów rozmowa dotyczyła m.in. Inicjatywy Trójmorza. Kempe zwrócił uwagę, że szef amerykańskiej dyplomacji promuje ją podczas swoich wizyt w Europie i zaznaczył, że „ta koncepcja pierwotnie narodziła się w Atlantic Council”. Samą Inicjatywę opisał jako przebiegający po osi północ-południe korytarz transportowy i energetyczny, który nie tyle zastępuje połączenia wschód-zachód, co raczej pogłębia integrację krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Kempe zaznaczył też, że wielką zwolenniczką tej koncepcji jest ambasador USA w Warszawie, Georgette Mosbacher, a Adam Boehler, szef International Development Finance Corporation, wyszedł z propozycją funduszy na ten cel.

– Zaoferowaliśmy do miliarda dolarów na wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza. Zapewniliśmy też wsparcie obronne poprzez nasze (…) siły rotacyjnie operujące w tych regionach. I zrobiliśmy realny, dyplomatyczny wkład w to, by połączyć te kraje, na tej osi północ-południe. A w świetle tego, co jak widzimy dzieje się dziś na Białorusi, staje się to nawet ważniejsze – zaznaczył Pompeo.

– Z pewnością pracowaliśmy jako część Inicjatywy Trójmorza, by rozpoznać zagrożenie, jakie Komunistyczna Partia Chin może stanowić dla narodów w rejonie tych trzech mórz – mówił sekretarz stanu USA.

Kresy.pl / 3seas.eu