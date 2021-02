Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #14)

Rosja jest przygotowana na ewentualną konieczność odłączenia się od globalnego internetu; traktat New START został przedłużony o 5 lat; „Proud Boys” uznani przez Kanadę za organizację terrorystyczną; Litwa stała się członkiem Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza; w Brandenburgii rośnie aktywność „prawicowych ekstremistów” i neonazistów; obroty handlowe Wielkiej Brytanii z Europą znacznie spadły, dlatego też kraj próbuje włączyć się do CPTPP; Biden wydał memorandum mające na celu rozszerzenie ochrony LGBTQI na całym świecie; USA zamierzają cofnąć uznanie ruchu Huti za organizację terrorystyczną; w Mjanmie doszło do puczu wojskowego; chińskie ministerstwo edukacji zamierza zwalczać feminizację młodzieży płci męskiej.

Świat – inne informacje

Według byłego rosyjskiego premiera i prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, obecnie wiceszefa Rady Bezpieczeństwa FR, Rosja jest przygotowana na ewentualną konieczność odłączenia się od globalnego internetu.

W środę szef Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że UE potrzebuje większej niezależności w celu obrony swoich interesów. Zapowiedział, że jeśli sytuacja będzie tego wymagała, to UE nie będzie czekać na zgodę USA w kwestii wprowadzania regulacji rynku cyfrowego.

Traktat New START o redukcji i ograniczeniu zbrojeń strategicznych pomiędzy USA a Rosją został przedłużony o 5 lat.

We wtorek przedstawiciele władz Afganistanu, Pakistanu i Uzbekistanu podpisali porozumienie o budowie linii kolejowej ze stolicy tego ostatniego – Taszkentu do Kabulu i miasta Peszawar na północy Pakistanu. Inwestycja zakłada budowę torów o łącznej długości 573 km.

Kanada uznała w środę prawicową grupę „Proud Boys” ze Stanów Zjednoczonych za organizację terrorystyczną. Według władz stanowi ona aktywne zagrożenie dla bezpieczeństwa i odegrała „kluczową rolę” w ataku na Kapitol USA. Ottawa dodała 12 innych podmiotów do swojej listy podmiotów terrorystycznych – trzy grupy neonazistowskie, osiem organizacji określonych jako stowarzyszone z Al-Kaidą i Daesh (Państwo Islamskie), a także Hizbul Mudżahedin z Kaszmiru. Aktywa grupy mogą teraz zostać zamrożone przez banki i instytucje finansowe, a świadome obchodzenie się z aktywami podmiotu notowanego na giełdzie jest przestępstwem w Kanadzie. Każdej osobie należącej do grupy można odmówić wjazdu do Kanady. Założona w 2016 roku grupa Proud Boys zaczynała jako organizacja protestująca przeciwko politycznej poprawności.

Prezydent Republiki Litewskiej, Gitanas Nausėda rozważa zwołanie Rady Obrony Państwa w związku ze stwierdzeniem, że połowa energii elektrycznej dostarczonej ostatnio na Litwę z krajów trzecich została wyprodukowana w Ostrowcu na Białorusi.

Republika Litewska stała się pełnoprawnym członkiem Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, deklarując wkład inwestycyjny w wysokości 20 mln euro.

Około 90 proc. nielegalnych imigrantów dostaje się do Europy korzystając z usług przemytników ludzi, płacąc za przeprawę 1,5-2,5 tys. euro za osobę – napisano w analizie think tanku Parlamentu Europejskiego. Ostrzegają też, że spowodowany pandemią kryzys gospodarczy może wywołać kolejny kryzys migracyjny, przez zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą.

Szef holenderskiego MSZ przyznał, że Holandii nie udało się przekonać innych państw członkowskich Unii Europejskiej do wspólnego wystąpienia przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Rząd Holandii oficjalnie zapowiedział powołanie specjalnej niezależnej komisji, która zdecyduje w kwestii zwrotu dóbr, które zostały zagrabione byłym koloniom. Oszacowano, że chodzi o setki tysięcy dóbr dziedzictwa kulturowego.

Władze Brandenburgii zarejestrowały w 2020 roku łącznie 66 wieców lub innych akcji przeprowadzonych przez „środowiska prawicowych ekstremistów”. W 2019 roku liczba ta wyniosła 55. W 2020 roku najwięcej manifestacji ekstremistów odnotowano w powiecie Teltow-Flaeming, gdzie zorganizowano ich 26. Szczególnie liczne demonstracje koronasceptyków były tam zdominowane przez prawicowych ekstremistów – zaznacza „Der Tagesspiegel”.

Usługa streamingowa Disney+ usunęła niektóre klasyczne bajki studia z kont przeznaczonych dla dzieci poniżej siódmego roku życia. Najmłodsi użytkownicy nie mogą już oglądać Piotrusia Pana, Dumbo, Aryskotratów i Robinsona Crusoe. Według Disneya wszystkie te cztery filmy zawierają negatywne reprezentacje pewnych narodów lub kultur. Firma tłumaczy, że dorosły widz jest zwykle wystarczająco dojrzały, aby treści te nie miały na niego wpływu, jednak bardzo małe dziecko ma być zbyt narażone na przyjęcie perspektywy przyjętej w filmach.

Według reprezentantów brytyjskich przewoźników eksport z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej spadł w styczniu o 68%, ponieważ handel został zakłócony po zakończeniu okresu przejściowego po Brexicie. Dlatego też rząd Borisa Johnsona chce dołączyć do umowy Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Umowa ta obejmuje 11 państw położonych na wybrzeżach Oceanu Spokojnego – Australię, Nową Zelandię, Brunei, Kanadę, Japonię, Chile, Malezję, Meksyk, Peru, Singapur i Wietnam. Brytyjczycy chcą uzyskać możliwość wolnego handlu z cała grupą. Minister handlu zagranicznego Liz Truss miała złożyć wniosek o przystąpienie do CPTPP w poniedziałek przy okazji spotkania z kompetentnymi w tej sprawie ministrami Japonii i Nowej Zelandii.

Prezydent USA Joe Biden wydał w czwartek memorandum prezydenckie mające na celu rozszerzenie ochrony praw lesbijek, gejów, biseksualistów, itd. (LGBTQI) na całym świecie, w tym potencjalnie poprzez zastosowanie sankcji finansowych. Notatka nakazuje agencjom amerykańskim, pracującym za granicą, cięższą pracę w celu zwalczania kryminalizacji statusu lub zachowania osób LGBT przez zagraniczne rządy i nakazuje Departamentowi Stanu uwzględnienie przemocy, dyskryminacji i przepisów skierowanych przeciwko LGBT w swoim corocznym raporcie dotyczącym praw człowieka.

Wiceminister obrony Arabii Saudyjskiej, książę Khalid Bin Salman, ogłosił w piątek, że jego kraj będzie kontynuował polityczne i wojskowe wsparcie dla popieranego przez Saudów rządu Jemenu przeciwko ruchowi Huti. Jego komentarz był odpowiedzią na decyzję prezydenta USA Joe Bidena o zakończeniu wspierania kampanii wojskowej królestwa w Jemenie.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena wstrzymała na czas nieokreślony sprzedaż precyzyjnie sterowanej amunicji do Arabii Saudyjskiej o wartości aż 760 milionów dolarów w ramach nowej polityki mającej na celu ograniczenie przemocy w Jemenie.

Stany Zjednoczone oświadczyły też w piątek, że zamierzają cofnąć uznanie jemeńskiego ruchu Huti za organizację terrorystyczną w odpowiedzi na kryzys humanitarny w tym kraju, cofając jedną z ostatnich decyzji administracji Trumpa.

Prezydent USA Joe Biden potwierdził wstrzymanie wycofania 12 000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Nakazał także przeprowadzenie przeglądu rozmieszczenia sił amerykańskich na całym świecie. Działanie jest zgodne z serią posunięć, które nowy prezydent wykonał w ciągu ostatnich dwóch tygodni, aby cofnąć inicjatywy byłego prezydenta Donalda J. Trumpa w Pentagonie. za pośrednictwem Sekretarza Obrony Lloyda J. Austina III usunął z rad doradczych Pentagonu kilkudziesięciu członków, którzy zostali powołani pod koniec rządów Trumpa.

Wojsko USA w środę ogłosiło, że nie wie „jak zająć się białym nacjonalizmem i innym ekstremizmem” w swoich szeregach. W celu rozwiązania tej sytuacji Sekretarz Stanu Lloyd Austin wstrzymał niektóre działania na 60 dni. Rzecznik Pentagonu John Kirby powiedział, że Austin nakazał wstrzymanie po spotkaniu z przywódcami amerykańskich oddziałów wojskowych, którzy są pod presją, aby wykazać postęp w zwalczaniu ekstremizmu po tym, jak stwierdzono, że obecni i byli członkowie sił zbrojnych brali udział w oblężeniu Kapitolu Stanów Zjednoczonych w dniu 6 stycznia. Podczas zaprzysiężenia Austin zadeklarował również starania na rzecz zwiększenia „różnorodności w wojsku”, a także zniesienie wprowadzonego przez administrację Donalda Trumpa zakazu służby dla osób transpłciowych.

Minister spraw zagranicznych Iranu wezwał w sobotę USA do szybkiego działania w celu powrotu do porozumienia nuklearnego, wskazując, że ustawa przyjęta przez irański parlament zmusza rząd do zaostrzenia stanowiska nuklearnego, jeśli sankcje USA nie zostaną złagodzone do 21 lutego. Biden odpowiedział, że amerykańskie sankcje nałożone na Iran nie zostaną zniesione, dopóki Teheran nie zaprzestanie wzbogacania uranu.

Irańczycy poinformowali, że z powodzeniem przetestowali rakietę na paliwo stałe, która pozwoli im na wyniesienie własnego satelity.

Trybunał w Hadze orzekł w środę, że może rozpatrzyć sprawę wytoczoną przez Iran przeciwko Stanom Zjednoczonym w celu zakończenia sankcji nałożonych ponownie przez administrację Trumpa w 2018 roku.

Przedstawiciel irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że jego państwo nie zamierza rozmawiać o swoim programie atomowym z Amerykanami

Stany Zjednoczone wycofały lotniskowiec USS Nimitz z Zatoki Perskiej. Telewizja Al-Jazeera odbiera to jako gest administracji Joe Bidena mający złagodzić napięcia z Iranem. Zaledwie miesiąc temu administracja Donalda Trumpa zmieniła decyzję o wycofaniu USS Nimitz z Bliskiego Wschodu i pozostawiła go w tym regionie ze względu na „groźby skierowane przez irańskich przywódców wobec prezydenta Trumpa i innych urzędników rządu USA”. W ostatnich tygodniach Teheran przeprowadził serię ćwiczeń wojskowych, podczas gdy Stany Zjednoczone dokonały nad Bliskim Wschodem przelotów bombowców strategicznych B-52.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zaatakował w sobotę Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za orzeczenie, że instytucja ma jurysdykcję do wszczęcia śledztwa w sprawie zbrodni wojennych popełnianych przez Izrael. Orzeczenie nazwał „czystym antysemityzmem” i przyrzekł, że będzie z nim walczyć.

W ramach rozmów pokojowych pod patronatem ONZ uzgodniono powołanie nowych, tymczasowych władz pogrążonej w wojnie domowej Libii. Dotychczasowi przywódcy walczących stron z trypolitańskiego Rządu Porozumienia Narodowego (GNA) i Libijskiej Armii Narodowej (LNA), wspierani dodatkowo przez zewnętrznych patronów, muszą teraz zaakceptować nowe władze. Osiągnięcie takiego konsensusu będzie tym trudniejsze, że poszczególne frakcje są bardzo sfragmentaryzowane, poszczególne plemiona czy klany kierują się własnymi, partykularnymi interesami. To ich przywódcy sprawują faktyczną kontrolę nad konkretnymi obszarami Libii.

Po raz pierwszy za kadencji prezydenta USA Joe Bidena amerykański okręt wojenny przepłynął, pod okiem chińskich okrętów, przez Cieśninę Tajwańską. Ruszył następnie w stronę spornych Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim.

Administracja przewrotu wojskowego w Mjanmie zablokowała w sobotę dostęp do internetu. Tysiące ludzi wyszło na ulice stolicy, by potępić zamach stanu z tego tygodnia i zażądać uwolnienia wybranej przywódczyni Aung San Suu Kyi. Wielu w tłumie było ubranych na czerwono, kolor Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (NLD) Suu Kyi, która w miażdżący sposób wygrała wybory, w wyniku czego generałowie odmówili uznania wyników, twierdząc, że doszło do rażącego oszustwa. Protestujący zaapelowali do ​​dostawców internetu i sieci komórkowych, aby zakwestionowali rozkazy junty blokujące dostęp do internetu.

„Stosując się do dyrektyw, wasze firmy zasadniczo legitymizują władzę wojskową, pomimo międzynarodowego potępienia tego właśnie organu” – stwierdziła koalicja grup opozycyjnych w oświadczeniu. Zastępca dyrektora regionalnego Amnesty International, Ming Yu Hah, powiedział, że blokowanie internetu w czasie puczu i pandemii COVID-19 było „ohydną i lekkomyślną decyzją”. Administracja Bidena rozważa wydanie dekretu wykonawczego w odpowiedzi na przewrót i potencjalnie ukierunkowanych sankcji na osoby i podmioty kontrolowane przez wojsko. Wcześniej władze wojskowe zdecydowały się na zablokowanie dostępu do Facebooka.

Chińskie ministerstwo edukacji wezwało szkoły do zreformowania oferty wychowania fizycznego i zatrudnienia większej liczby mężczyzn w szkołach. Działania te mają zapobiec „dalszej feminizacji” młodzieży płci męskiej.

Prezydenci Korei Południowej i USA zgodzili się co do potrzeby kompleksowej strategii wobec Korei Północnej, w celu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Biden uważa, że ważne jest, aby Waszyngton i Seul zajmowały to samo stanowisko i że jego rząd będzie ściśle współpracował z Koreą Południową. Biały Dom poinformował w oświadczeniu, że Biden rozmawiał z Moonem, aby „podkreślić swoje zaangażowanie we wzmocnienie sojuszu Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, który jest filarem pokoju i dobrobytu w Azji Północno-Wschodniej”.

