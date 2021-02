Mjanma zablokowała Facebooka

Nowy wojskowy rząd Mjanmy zadecydował o zablokowaniu na terytorium państwa amerykańskiego portalu społecznościowego.

Ministerstwo Transportu i Komunikacji Mjanmy wysłało rozporządzenie do dostawców usług internetowych by zablokowali oni dostęp do portalu społecznościowego Facebook przed dniem 7 lutego. Jak wytłumaczył resort tego wymaga utrzymanie „stabilności” państwa.

Decyzja ta nie spodobała się samemu właścicielowi platformy. „Wzywamy władze do przywrócenia łączności tak, aby ludzie w Mjanmie mogli komunikować się z rodzinami i przyjaciółmi, i mieć dostęp do ważnych informacji” – można przeczytać w oświadczeniu Facebooka przygotowanym przez jego służbę prasową, które zacytowała w czwartek agencja informacyjna Bloomberg.

Jednak Telenor Myanmar, jedna z dwóch spółek telekomunikacyjnych działających w azjatyckim kraju już zapowiedziała, że podporządkuje się zarządzeniu władz. Bloomberg zaznaczył, że Facebook jest szeroko używany w Mjanmie.

Zarządzenie to zostało wydane po dwóch manifestacjach protestacyjnych jakie odbyły się we wtorek i środę w stolicy kraju Rangunie. Zebrani protestowali przeciwko przejęciu pełni władzy przez wojsko, które przeprowadziło w poniedziałek zamach stanu aresztując przedstawicieli władzy cywilnych. Większość z nich została już zwolniona. W areszcie pozostaje natomiast Aung San Suu Kyi, do poniedziałku przywódczyni kraju, a wcześniej wieloletnia opozycjonistka.

