Stany Zjednoczone przestaną uznawać ruch Huti za organizację terrorystyczną

Stany Zjednoczone oświadczyły w piątek, że zamierzają cofnąć uznanie jemeńskiego ruchu Huti za organizację terrorystyczną w odpowiedzi na kryzys humanitarny w tym kraju, cofając jedną z ostatnich decyzji administracji Trumpa – informuje Reuters.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, Stany Zjednoczone oświadczyły w piątek, że zamierzają cofnąć uznanie jemeńskiego ruchu Huti za organizację terrorystyczną w odpowiedzi na kryzys humanitarny w tym kraju, cofając jedną z ostatnich decyzji administracji Trumpa.

Oświadczenie, potwierdzone przez Departament Stanu, nastąpiło dzień po tym, jak prezydent Joe Biden ogłosił zaprzestanie wsparcia USA dla prowadzonej przez Arabię ​​Saudyjską kampanii wojskowej w Jemenie, powszechnie postrzeganej jako pośredni konflikt między Arabią Saudyjską a Iranem.

„Nasze działanie jest całkowicie spowodowane humanitarnymi konsekwencjami ostatniej decyzji poprzedniej administracji, co do której ONZ i organizacje humanitarne dały jasno do zrozumienia, że ​​przyspieszyłoby to najgorszy kryzys humanitarny na świecie” – powiedział urzędnik.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje, że w Jemenie trwa największy kryzys humanitarny na świecie, w którym 80% ludności jest w potrzebie.

„Z zadowoleniem przyjmujemy deklarowany przez administrację USA zamiar cofnięcia oznaczenia, ponieważ przyniesie ono głęboką ulgę milionom Jemeńczyków, którzy polegają na pomocy humanitarnej i imporcie komercyjnym, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby w zakresie przetrwania” – powiedział rzecznik ONZ Stephane Dujarric.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Urzędnik Departamentu Stanu podkreślił, że akcja nie odzwierciedla amerykańskiego poglądu na Huti i ich „naganne zachowanie”.

Koalicja wojskowa pod przywództwem Arabii Saudyjskiej interweniowała w Jemenie w 2015 roku, wspierając siły rządowe walczące z Huti, którym sprzęt wojskowy dostarcza Iran. Przedstawiciele ONZ starają się ożywić rozmowy pokojowe, ponieważ kraj ten stoi również w obliczu kryzysu gospodarczego i pandemii COVID-19.

Były sekretarz stanu USA Mike Pompeo umieścił ruch Huti na czarnej liście 19 stycznia – dzień przed objęciem urzędu przez Bidena.

Kresy.pl/Reuters