Iran testował rakietę zdolną do wynoszenia satelity

Irańczycy poinformowali, że z powodzeniem przetestowali rakietę na paliwo stałe, która pozwoli im na wyniesienie własnego satelity.

Irańska telewizja państwowa pokazała w poniedziałek start dużej rakiety. „Po raz pierwszy w krajowych badaniach kosmicznych, pierwszy start testowy hybrydowego nosiciela satelitów Zuljanah został przeprowadzony dla przeprowadzenia testów poniżej orbity po osiągnięciu technologii najmocniejszego silnika na paliwo stałe” – poinformował przedstawiciel departamentu kosmicznego irańskiego Ministerstwa Obrony Ahmad Hosseini.

Według Hosseiniego testowana rakieta wykorzystuje paliwo stałe w pierwszych dwóch etapach startu i paliwo ciekłe w trzecim. Ujawnił, że może ona przenosić satelitę o wadze do 220 kg na odległość 500 km, jak podał portal telewizji Al Jazeera.

Rzecznik powiedział, że Zuljanah będzie w stanie umieścić satelitę operacyjnego na orbicie po zakończeniu testowych startów. Rakieta będzie mogła być wystrzeliwana z wyrzutni mobilnych.

Choć Irańczycy podkreślają, że ich program rakietowy ma pokojowy charakter to jednak wywołuje on sprzeciw w Waszyngtonie. Nawet pod rządami Joe Bidena Amerykanie dążą do włączenia kwestii rakiet do wielostronnego formatu zajmującego się do tej pory programem atomowym Iranu i od tego uzależniają zniesienie sankcji wobec tego państwa.

W kwietniu 2020 r. Irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej udało się wystrzelić pierwszego wojskowego satelity rozpoznawczego – nazwanego Nour lub „lekki” – po dwóch nieudanych startach i eksplozji rakiety wyrzutni.

aljazeera.com/kresy.pl