Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #13)

Nowa koalicja rządowa w Estonii; węgierskie placówki na Ukrainie otrzymały pogróżki; Czesi chcą, aby w sklepach większość produktów pochodziła z Czech; Biden zaprowadza w Białym Domu swoje porządki; ruch BLM nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla; w Turcji zrównano z ziemią stary ormiański kościół; Wszechtatarskiemu Centrum Społecznemu w Rosji grozi likwidacja; Marine Le Pen osiąga w sondażach rekordowe wyniki; Francuzi protestowali przeciwko ekspansji Amazona.

Aby otrzymywać co tydzień pełny Kresowy Przegląd Tygodnia zapisz się w poniższym formularzu:

Świat – inne informacje

Dwie największe partie parlamentarne Estonii uzgodniły powołanie nowej koalicji rządzącej i nowego premiera.

Liberalna Estońska Partia Reform (RE) do tej pory pozostawała w opozycji. Jednak w poniedziałek osiągnęła porozumienie z główną do tej pory partią rządzącą – także liberalną Estońską Partią Centrum (KE), która zerwała dotychczasową współpracę z partiami prawicy. Ponieważ RE ma większą liczbę deputowanych to ona uzyskała możliwość nominowania nowego premiera. Ustalono, że będzie nim szefowa RE 43-letnia Kaja Kallas.

Trzy węgierskie placówki dyplomatyczne i dwie instytucje Węgrów na Ukrainie otrzymały listy z groźbą „rozlewu krwi”, jeśli szef MSZ Węgier zgodnie z planem przyjedzie na Ukrainę. Szef ukraińskiej dyplomacji zwraca uwagę na błędy w pisowni i pisze o „taniej prowokacji”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Czeski rząd chce, aby ponad połowa produktów, które znajdują się w sklepach pochodziła od rodzimych dostawców. Docelowo zaś, rodzime produkty mają stanowić w Czechach aż 73 proc. Byłoby to precedensowe rozwiązanie, które otworzyłoby innym krajom furtkę do podobnych działań.

Kontrowersyjny ruch Black Lives Matter, podczas demonstracji którego dochodziło do aktów przemocy, został nominowany do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla.

Wniosek senatora Randa Paula w sprawie uznania impeachmentu Donalda Trumpa za niezgodny z konstytucją USA został odrzucony głosami wszystkich senatorów Partii Demokratycznej i pięciu republikanów.

Blisko 140 osób zostało postawionych w stan oskarżenia w związku ze szturmem na waszyngtoński Kapitol, który miał miejsce 6 stycznia bieżącego roku. Jest wśród nich brat agenta tajnych służb USA.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Szef sztabu generalnego Izraela gen. Awiw Kochawi, wypowiedział się przeciw powrotowi USA do porozumienia nuklearnego z Iranem. Poinformował również, że armia Izraela będzie w bieżącym roku przygotowywała nowe plany dotyczące ewentualnego ataku na Iran.

Rozmowy grecko-tureckie w sprawie kwestii spornych dotyczących Morza Egejskiego i wschodniej części Morza Śródziemnego zostały wznowione po pięcioletniej przerwie. Wstępne rezultaty są pozytywne, choć z obu stron wyrażany jest różnie motywowany sceptycyzm.

W Kütahya w Turcji zrównano z ziemią stary ormiański kościół, przejęty przez prywatnych właścicieli. Wcześniej służył m.in. jako sala weselna. Na sprawę zburzenia kościoła zwrócił uwagę ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian. „Kolejny akt barbarzyństwa Turcji, która należy do NATO i kandyduje do Unii Europejskiej” – napisał na Twitterze duchowny.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Rosja i Turcja otworzyły w sobotę wspólne centrum do obserwowania zawieszenia broni w Górskim Karabachu.

Prezydent Joe Biden podpisał w środę szereg zarządzeń zakładających przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Zakładają on wstrzymanie nowych dzierżaw działek na terytoriach federalnych na potrzeby wydobycia ropy i gazu oraz zmniejszenie subsydiów dla sektora paliw kopalnych. Nowy prezydent USA motywuje swój ruch koniecznością przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wynikających ze spalania tego rodzaju paliw.

Biden przywraca organizacjom międzynarodowym typu non-profit, przeprowadzającym i promującym aborcje, możliwość otrzymywania funduszy federalnych. Od 2017, zgodnie z decyzją ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa, nie miały takiej możliwości.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Administracja Bidena dokona przeglądu polityki USA wobec Kuby, poinformowała w czwartek służba prasowa Białego Domu. Administracja Donalda Trumpa zaostrzyła ograniczenia dotyczące podróży do USA i przekazów pieniężnych na Kubę oraz nałożył sankcje na dostawy wenezuelskiej ropy na wyspę.

Wcześniej, natychmiast po zaprzysiężeniu, nowy prezydent przesłał do Kongresu projekt ustawy otwierającej drogę do uzyskania obywatelstwa milionom imigrantów przebywających nielegalnie w USA. Projekt zakłada nadanie wszystkim nielegalnym imigrantom prawa pobytu czasowego na okres 5 lat.

Departament Stanu USA zapowiada również rewizję decyzji podjętej w czasie prezydentury Donalda Trumpa o uznaniu rebeliantów Huti w Jemenie za organizację terrorystyczną. Nowa administracja USA deklaruje także zakończenie wsparcia dla kampanii wojskowej Arabii Saudyjskiej w Jemenie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Według amerykańskiego nadawcy CNBC sprzedaż smatfonów przez Huawei spadła w ostatnim kwartale zeszłego roku, w stosunku rocznym, o 41 proc., a udział chińskiego koncernu w światowym rynku spadł do 8 proc.

Wszechtatarskie Centrum Społeczne (WTOC) organizacja, która odegrała ważną rolę w aktywizacji społecznej i odrodzeniu narodowym Tatarów Rosji jest zagrożona likwidacją. Sąd Najwyższy Republiki Tatarstanu wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej odbędzie 24 lutego pierwsze posiedzenie w ramach postępowania mającego wyjaśnić czy Wszechtatarskie Centrum Społeczne jest organizacją ekstremistyczną.

Amnesty International wezwała w czwartek Francję do wstrzymania sprzedaży broni do Libanu, mówiąc, że do stłumienia pokojowych demonstracji wykorzystano wyprodukowane we Francji kule gumowe, granaty i wyrzutnie z gazem łzawiącym. W sobotę 16 stycznia doszło do największych protestów w Bejrucie od trzech miesięcy. Manifestanci zebrali się w centrum miasta w okolicy gmachu libańskiego parlamentu. W pewnym momencie część z nich zaczęła ciskać kamieniami w obstawiających zgromadzenie funkcjonariuszy policji.

Irackie siły bezpieczeństwa, podczas czwartkowej operacji, zabiły człowieka uważanego za drugiego najwyższego dowódcę Państwa Islamskiego i najwyższego przywódcę tej grupy w Iraku, Abu Yasera al-Issawiego.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Chiny zwiększają swoją aktywność wojskową w pobliżu Tajwanu i otwarcie grożą jego władzom, że „niepodległość oznacza wojnę”. Waszyngton wzywa Pekin do zaprzestania nacisków na Tajwan.

Portugalski parlament przegłosował w piątek legalizację eutanazji. Portugalia może stać się siódmym państwem na świecie, który zezwoli na wspomagane samobójstwo. Nie jest jasne, czy ustawę podpisze prezydent Marcelo Rebelo de Sousa.

Twitter w czwartek – tuż przed zbliżającymi się wyborami do parlamentu Katalonii – zablokował kontro hiszpańskiej partii Vox za wpisy krytyczne wobec masowej imigracji.

W sobotę setki osób zebrało się w kilku francuskich miastach i miasteczkach, aby zaprotestować przeciwko ekspansji Amazona we Francji. Protestujący postrzegają Amazona jako główny czynnik urbanizacji gruntów rolnych, procesu, który według nich znacząco przyczynia się do zmiany klimatu i utraty bioróżnorodności środowiska. Globalne przychody Amazona wzrosły w czasie pandemii, a jego zdolność do kontynuowania sprzedaży podczas blokad związanych z pandemią koronawirusa pogłębiła frustrację wśród francuskich przeciwników, którzy twierdzą, że reprezentuje masową kulturę konsumencką w stylu amerykańskim, sprzeczną z długą lokalną tradycją sklepów w sąsiedztwie.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Z internetowego sondażu Harris Interactive (przeprowadzonego w dniach 19-20 stycznia) wynika, że Emmanuel Macron w przypadku starcia z liderką Marine Le Pen uzyskałby w drugiej turze wyborów prezydenckich 52% głosów, a jego oponentka 48% – jest to dla niej rekordowo dobry wynik. W pierwszej turze, która odbędzie się w kwietniu 2022 roku, Marine Le Pen uzyskałaby poparcie rzędu 26-27% (w zależności od innych kandydatur), a Emmanuel Macron 23-24%.

Minister spraw zagranicznych Kosowa poinformował w piątek, że w lutym odbędzie się formalna ceremonia nawiązania stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Ma to być „historyczny moment” w historii częściowo uznawanego kraju.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w piątek, że rosyjskie władze nie planują przyłączenia separatystycznych republik w Donbasie do Rosji. To reakcja na wypowiedź szefowej państwowej telewizji RT, która wezwała Rosję do „wzięcia Donbasu do domu”.

We wtorek premier Włoch, Giuseppe Conte, złożył dymisję na ręce prezydenta Sergio Mattarelii. Według Reutersa, w ten sposób chce zyskać dodatkowy czas, żeby odbudować koalicję większościową i utrzymać władzę.

Kresy.pl