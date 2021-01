Włochy: premier Conte podał się do dymisji

We wtorek premier Włoch, Giuseppe Conte, złożył dymisję na ręce prezydenta Sergio Mattarelii. Według Reutersa, w ten sposób chce zyskać dodatkowy czas, żeby odbudować koalicję większościową i utrzymać władzę.

Przypomnijmy, że niespełna dwa tygodnie temu Italia Viva, liberalna partia byłego premiera Włoch, Metteo Renziego, wycofała się z koalicji rządzącej Włochami. Tym samym zrealizował groźby od dawna formułowane wobec premiera Giuseppe Conte i partnerów koalicyjnych z innych frakcji liberalnych i lewicowych. W związku z decyzją Renziego rząd opuściło paru ministrów z Italia Viva. Rząd Contego utracił w ten sposób większość parlamentarną.

Powodem rozłamu w koalicji był plan rządu na wydanie 200 mld euro jakie Włochy otrzymają ze specjalnego funduszu Unii Europejskiej przeznaczonego na odbudowę gospodarek dotkniętych przez kryzys pandemiczny. Renzi uznał, że plany te grożą zmarnowaniem środków finansowych. Premier Conte do ostatniej chwili apelował do Renziego o utrzymanie koalicji.

W ubiegłym tygodniu rząd Contego (oficjalnie niezależny, ale blisko związany z Ruchem 5 Gwiazd i popierany przez niego) ostatecznie stracił też większość w izbie wyższej włoskiego parlamentu. Spór dotyczył m.in. sporu o politykę rządu wobec pandemii koronawirusa i związanej z nią recesji gospodarczej, największą od czasów II wojny światowej. Włochy pogrążają się coraz bardziej w kryzysie politycznym.

W celu zapełnienia luki po byłych koalicjantach, Conte próbował przyciągnąć centrowych i niezależnych senatorów, ale próby te nie przyniosły sukcesu. Premier nie miał więc innego wyjścia i złożył dymisję.

Zdaniem agencji Reuters, dymisja Contego może być zagraniem taktycznym, przez które liczy on na zyskanie okazji do zmontowania nowej koalicji i odbudowania większości parlamentarnej. Formalnie otwierając kryzys rządowy może zyskać więcej czasu na porozumienie się z potencjalnymi koalicjantami.

W środę prezydent Mattarelli zacznie szybką serię konsultacji z liderami partii politycznych, żeby zorientować się w sytuacji. Reuters podaje, że jeśli po rozmowach dojdzie do wniosku, że Conte jest w stanie stworzyć nowy rząd z potrzebną większością, to prawdopodobnie da mu kilka dni na to, by spróbował sfinalizować porozumienie.

Jeśli jednak Conte nie zdoła znaleźć nowych sojuszników, to wówczas prezydent będzie musiał zaproponować innego kandydata, który jego zdaniem byłby w stanie stworzyć koalicję zdolną do rządzenia krajem. W razie niepowodzenia, konieczne będzie rozpisanie przedterminowych wyborów. Zdaniem analityków politycznych, scenariusz ten jest jak na razie najmniej prawdopodobny.

Jak dotąd Conte mógł wciąż liczyć na poparcie ze strony pozostałych, głównych partii koalicyjnych: Ruchu 5 Gwiazd i centrolewicowej Partii Demokratycznej. Wiceszefowa tej ostatniej, Debora Serracchiani wyraziła opinię, że Conte jest „niezbędnych elementem” potrzebnym do poszerzenia rządu i wznowienia jego działalności.

Obecnie, sondaże wskazują, że Conte jest najpopularniejszym liderem politycznym we Włoszech. Pozytywnie ocenia go 56 proc. włoskich respondentów, co daje mu przewagę blisko 20 pkt proc. nad innymi politykami. Jeśli jednak faktycznie straci fotel premiera, to niewykluczone, że spróbuje wykorzystać swą popularność tworząc własną partię lub stając na czele Ruchu 5 Gwiazd.

Wcześniej pisaliśmy, że Conte ma więc szanse na utrzymanie rządu, aczkolwiek w rozdrobnionym włoskim parlamencie może to być trudne. W przypadku przedterminowych wyborów największe szanse na objęcie władzy mają eurosceptyczne i antyimigracyjne partie Liga i Brania Włosi, które od dawna zwyżkują w sondażach.

