USA włączyły się do rozmów ws. uregulowania konfliktu w Górskim Karabachu

Stany Zjednoczone zintensyfikowały wysiłki dyplomatyczne mające doprowadzić do zakończenia walk w Górskim Karabachu – podaje agencja Reutera.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo spotkał się w piątek osobno z ministrami spraw zagranicznych Azerbejdżanu i Armenii. Rozmowy mają na celu położyć walkom pomiędzy Ormianami a Azerami, które rozgorzały niespełna miesiąc temu w Górskim Karabachu i mogły do tej pory pochłonąć około 5 tys. ofiar.

Obaj ministrowie odbyli oddzielne spotkania z Pompeo, które trwały około 30–40 minut. Departament Stanu poinformował, że Pompeo zwrócił uwagę obu stronom na znaczenie rozpoczęcia negocjacji.

Zapytany, jak poszły rozmowy, minister spraw zagranicznych Armenii Zorab Mnacakanian wychodząc z Departamentu Stanu powiedział dziennikarzom, że poszły „bardzo dobrze” i dodał, że prace nad zawieszeniem broni będą kontynuowane.

Minister spraw zagranicznych Azerbejdżanu Dżejhun Bajramow napisał na Twitterze, że poinformował amerykańskiego rozmówcę o „destrukcyjnej polityce Armenii, w tym ostrzale azerbejdżańskich miast i cywili oraz rozmieszaniu najemników i terrorystów”.

Had a meeting with #US Secretary of State @SecPompeo and informed him on the destructive policy of #Armenia, including shelling the #Azerbaijani towns & civilians, deployment of mercenaries & terrorists and etc.

We also exchanged views on bilateral 🇦🇿🇺🇸 relations. pic.twitter.com/TuZfqz2mwX

— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) October 23, 2020