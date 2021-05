Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #28)

Coraz więcej Europejczyków określa swoje poglądy jako prawicowe; emerytowani oficerowie we Francji i w USA wzywają odrzucenia lewicowych wizji; Chiny się starzeją; Rosja opublikowała listę „nieprzyjaznych państw”; Węgrzy osiągnęli z Ukraińcami wstępne porozumienie ws. swoich rodaków na Zakarpaciu; KE chce narzucić krajom członkowskim uznanie adopcji dzieci przez homoseksualistów; Polska zbesztana została przez PE za „wsteczne inicjatywy” ws. aborcji; sąd opowiedział się za Amazonem ws. niezapłaconych podatków; Pfizer zarabia miliardy, ale nie płaci w Europie podatków; Radovan Karadžić ma zostać przeniesiony do więzienia w Wielkiej Brytanii; byli esesmani w Holandii ciągle dostaję emerytury wojskowe z Niemiec; odnalazł się szef szpitala w Omsku, który zaginął podczas polowania; duchowni katoliccy w całych Niemczech rozpoczęli „błogosławienie” par homoseksualnych; za cyberatak na największego w USA operatora rurociągów paliwowych mają stać Rosjanie.

Świat – inne

Rośnie liczba młodych Europejczyków, którzy określają swoje poglądy jako prawicowe. Najnowsze badanie pokazuje również porażkę lewicy – wynika z badań francuskiego think-tanku „Fondation pour l’innovation politique” (Fondapol). W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku na proeuropejskie partie centrowe, proeuropejską prawicę oraz prawicę populistyczną/skrajną prawicę oddano łącznie 110 915 811 głosów, czyli 55,9 proc. wszystkich oddanych (27,9 proc. osób uprawnionych). To dużo więcej, niż zdobyła lewica (proeuropejskie partie lewicowe, Zieloni, lewica populistyczna/skrajna lewica): 67 941 204 głosy (32 proc. głosów, 17,1 proc. uprawnionych).

Badania Fondapolu objęły cztery kraje: Francję, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię. Ogółem 39 proc. respondentów określiło się jako prawicowi, 27 proc. jako lewicowi, a 20 proc. w centrum. Osoby określające się jako „prawicowe” dominowały we wszystkich badanych krajach. Okazuje się, że także młodsi wyborcy są najliczniejszą grupą określającą się jako prawicowcy: tak określa się średnio 41 proc. respondentów między 18. a 24. rokiem życia oraz 41 proc. respondentów między 25. a 34. rokiem życia.

Ponad 120 emerytowanych oficerów wezwało Amerykanów do odrzucenia nadmiernego popierania radykalnego lewicowego programu, w szczególności „antyrasistowskich” wysiłków, które lewica stosuje w celu stłumienia sprzeciwu. „Nasz naród jest w wielkim niebezpieczeństwie. Toczymy walkę o przetrwanie Republiki Konstytucyjnej, jak nigdy dotąd od naszego powstania w 1776 roku” – napisała grupa emerytowanych wojskowych. „Konflikt toczy się między zwolennikami socjalizmu i marksizmu a zwolennikami konstytucji i wolności”.

We wtorek szef Sztabu Generalnego sił zbrojnych Francji generał Francois Lecointre zaapelował do żołnierzy o przestrzeganie neutralności politycznej w związku z publikacją dwóch apeli, które zostały wysłane do prezydenta Emmanuela Macrona. Ostrzegały one przed zagrożeniem ze strony islamizmu.

W środę armeńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że tego dnia wczesnym rankiem azerbejdżańskie siły zbrojne w celu „korekty granicy” próbowały wykonać „pewną pracę” w armeńskiej prowincji Sjunik położonej na południu kraju. Po działaniach podjętych przez armeńskie wojsko, armia azerbejdżańska wstrzymała te prace i trwały rozmowy mające na celu rozwiązanie sytuacji. Strona armeńska podała, że nie doszło do użycia broni. Jednostki Sił Zbrojnych Azerbejdżanu pozostają ciągle na granicy armeńsko-azerbejdżańskiej, poinformowało w sobotnim oświadczeniu armeńskie Ministerstwo Obrony.

Wyniki spisu powszechnego z 2020 roku, przeprowadzanego raz na dekadę, pokazały, że populacja Chin kontynentalnych wzrosła o 5,38% do 1,41 mld. To najmniej od czasu rozpoczęcia spisów ludności w 1953 roku. Dane wykazały, że tylko w 2020 roku współczynnik dzietności w Chinach wynosił 1,3 dziecka na kobietę, jak to ma miejsce w przypadku starzejących się społeczeństw, takich jak Japonia i Włochy. Liczba urodzeń rok rocznie spadła o 18 proc.

Na opublikowanej w piątek przez rosyjski rząd liście „nieprzyjaznych państw” znalazły się jedynie USA i Czechy.

Szef MSZ Węgier Pétera Szijjártó powiedział po spotkaniu z szefem ukraińskiej dyplomacji, że podczas spotkania węgiersko-ukraińskiej grupy roboczej ds. edukacji opracowano rozwiązanie, które ułatwiłoby Węgrom z Zakarpacia używanie ojczystego języka. Uzgodniono też powołanie mieszanej, węgiersko-ukraińskiej komisji ds. mniejszości.

Komisja Europejska zamierza wdrożyć rozporządzenie, które wymusi na państwach członkowskich akceptację dokonanych w innym kraju adopcji dzieci przez konkubinaty jednopłciowe. Rozporządzenie to przewiduje m.in. wdrożenie tzw. opcjonalnego europejskiego certyfikatu rodzicielstwa. Chodzi o akt, który stanowiły alternatywę dokumentu dotyczącego urodzenia. Zgodnie z planami KE, miałby on zapewne zastosowanie w krajach takich jak Polska, które nie akceptują prób ingerencji Unii Europejskiej w wewnętrzne prawo państw członkowskich.

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego przyjęła raport, który wzywa wszystkie kraje UE do „zapewnienia wszystkim kobietom dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji”. Portal RMF podał we wtorek, że przegłosowana została poprawka, w której skrytykowano polskie władze za „wsteczne inicjatywy” w kwestii „prawa do aborcji i równości płci”. Krytykowany jest także brak dostępu do „edukacji seksualnej”.

W środę Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że decyzja Komisji Europejskiej o uznaniu, wydanej w Luksemburgu, korzystnej dla spółki zależnej od Amazon Inc. interpretacji podatkowej za zakazaną pomoc publiczną, jest nieważna. Tym samym, koncern nie musi zapłacić 250 mln euro z tytułu zaległych podatków.

Koncern farmaceutyczny Pfizer zarabia w Europie miliardy euro na szczepionkach przeciwko COVID-19, ale unika płacenia podatków wykorzystując holenderskie prawo podatkowe – informuje serwis „Follow the Money”.

W poniedziałek poinformowano, że Nikołaj Nenczew, bułgarski minister obrony w latach 2014-2017, oskarżony m.in. o stworzenie zagrożenia dla lotnictwa wojskowego Bułgarii w związku z podpisaniem z Polską umowy ws. remontu myśliwców, został ostatecznie uniewinniony.

Były przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadžić, skazany na dożywocie za ludobójstwo w Srebrenicy, ma zostać przeniesiony do więzienia w Wielkiej Brytanii, gdzie spędzi resztę kary.

30 holenderski esesmanów nadal dostaje z Niemiec emerytury wojskowe, niektórzy nawet po 16 tys. euro rocznie. Większość z nich nie zgłosiła tego faktu holenderskim organom skarbowym. Holenderskie władze nie wiedzą, czy wśród wspomnianych znajdują się osoby, które zostały skazane za zbrodnie wojenne.

Po ponad dwóch dniach poszukiwań odnalazł się Aleksandr Murachowski, były szef szpitala w Omsku na Syberii, w którym w ubiegłym roku leczono rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Mężczyzna, który zaginął w sobotę w lesie, przebył pieszo 45 kilometrów i pojawił się w jednej z wsi.

Duchowni katoliccy w całych Niemczech rozpoczęli „błogosławienie” par homoseksualnych.

Za Cyberatak typu ransomware na sieć największego w USA operatora rurociągów paliwowych Colonial Pipeline odpowiada rosyjska grupa cyberprzestępcza DarkSide – poinformowała w poniedziałek telewizja „CNN”. Medium powołuje się na anonimowe źródła. Operator Colonial Pipeline, który dostarcza z rafinerii nad Zatoką Meksykańską do wschodniej i południowej części USA 45 proc. używanych tam paliw, musiał zamknąć tymczasowo swoją sieć rurociągów.

