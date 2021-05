W Rosji po ponad dwóch dniach odnalazł się były szef szpitala, w którym leczono Nawalnego

Po ponad dwóch dniach poszukiwań odnalazł się Aleksandr Murachowski, były szef szpitala w Omsku na Syberii, w którym w ubiegłym roku leczono rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Mężczyzna, który zaginął w sobotę w lesie, przebył pieszo 45 kilometrów i pojawił się w jednej z wsi.

Jak podawaliśmy, Aleksandr Murachowski, który obecnie jest ministrem zdrowia obwodu omskiego, zaginął 7 maja podczas polowania. Tego dnia po południu wyjechał na quadzie z bazy myśliwskiej do lasu. Znajomi lekarza po bezskutecznych poszukiwaniach Murachowskiego zgłosili 8 maja jego zaginięcie na policję. W poszukiwania lekarza zaangażowali się mieszkańcy, policja i funkcjonariusze gwardii narodowej (Rosgwardii). W niedzielę jego quad został odnaleziony w bagnistej okolicy bez kierowcy.

Służba prasowa władz obwodu omskiego w Rosji poinformowała w poniedziałek, że Murachowski odnalazł się cały i zdrowy we wsi Basły oddalonej o 15 kilometrów od miejsca, w którym znaleziono jego quada. Mężczyzna sam doszedł do tej miejscowości. Został zabrany do szpitala na badania, ale jak zapewniono, jego stan jest dobry.

Kanał „Baza” ujawnił w serwisie Telegram informacje o tym, co miało dziać się z Murachowskim podczas jego zaginięcia. Lekarz jechał quadem jako ostatni w grupie myśliwych. W pewnym momencie wpadł na drzewo, czego jego towarzysze nie zauważyli i odjechali. Murachowski oddalił się od quada, by nawiązać łączność radiową z grupą, ale zgubił drogę i nie był w stanie odnaleźć pojazdu. Łączności radiowej również nie udało mu się nawiązać. Pierwszą noc spędził w napotkanej przyczepie, w której znalazł jedzenie i piecyk, w którym mógł rozpalić ogień. Następnego dnia ruszył w drogę. Widział przelatujący śmigłowiec, ale ratownicy nie zauważyli go. Kolejną noc spędził pod drzewem przy temperaturze minus 5 stopni. W poniedziałek, po przejściu w sumie 45 kilometrów, doszedł do miejscowości Basły.

Murachowski był ordynatorem szpitala w Omsku, kiedy latem 2020 roku leczono tam Aleksieja Nawalnego. Kilka miesięcy po hospitalizacji opozycjonisty otrzymał awans na szefa resortu zdrowia we władzach obwodu omskiego.

W marcu 2021 roku zmarł Rustam Agiszew, jeden z lekarzy tego samego szpitala. Przyczyną jego śmierci był udar. Na początku lutego br. na atak serca zmarł zastępca Murachowskiego w omskim szpitalu – Siergiej Maksimyszyn.

Wówczas współpracownik Nawalnego Leonid Wołkow mówił, że właśnie Maksimyszyn najlepiej znał stan Nawalnego.

Kresy.pl / Interfax/ Baza