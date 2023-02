Nawalny chce przerwać wojnę, przywrócić Ukrainie jej granice, zrekompensować straty i obalić Putina

Przebywający w więzieniu Aleksiej Nawalny po raz kolejny okazał się mieć możliwość przekazania swojego stanowiska politycznego z więziennej celi. Jego współpracownicy przekazali je publikując długą serię wpisów z serwisie Twitter.

Nawalny podkreślił, że postawnowił zabrać głos – „W przededniu rocznicy niesprowokowanej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę na pełną skalę”, by podsumować „polityczną platformę moją i, miejmy nadzieję, wielu innych porządnych ludzi”. Swoją platformę zatytułował – „15 tez obywatela Rosji, który chce jak najlepiej dla swojego kraju”. „Z czym mamy do czynienia?” – zapytał, otwierając swój wywód rosyjski opozycjonista – „Prezydent Putin rozpętał niesprawiedliwą, agresywną wojnę przeciw Ukrainę pod niedorzecznymi pretekstami”.

On the eve of the anniversary of the full-scale and unprovoked invasion of Ukraine by Russian troops, I have summarized the political platform of mine and, hopefully, of many other decent people.

15 theses of a Russian citizen who desires the best for their country.

— Alexey Navalny (@navalny) February 20, 2023