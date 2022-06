Współpracownicy Nawalnego informują o wywiezieniu go w nieznanym kierunku

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, który w marcu usłyszał kolejny wyrok, został wywieziony z kolonii karnej nr 2 w Pokrowie w nieznanym kierunku – poinformowała jego dawna współpracownica Kira Jarmysz.

O tym, że Nawalnego wywieziono z kolonii karnej w Pokrowie, poinformowała we wtorek w mediach społecznościowych Kira Jarmysz, rzeczniczka Nawalnego. „Aleksiej Nawalny został zabrany z IK-2. Adwokat, który przyjechał do niego, był przetrzymywany w poczekalni do godziny 14, a potem powiedzieli: 'Nie ma takiego skazanego’. Nie wiemy, gdzie jest Aleksiej teraz i do jakiej wiozą go kolonii” – napisała Jarmysz w serwisie Telegram.

Adwokat Nawalnego Olga Michajłowa powiedziała agencji TASS, że jej klienta przewieziono do kolonii o zaostrzonym rygorze. Zastrzegała, że nie wie, do której.

Jak twierdzi Jarmysz, ani prawnicy, ani krewni Nawalnego nie zostali wcześniej poinformowani o jego przeniesieniu do innego miejsca odbywania kary. Pojawiły się plotki, że przeniesiono go do kolonii o zaostrzonym reżimie nr 6 w Mielechowie w obwodzie włodzimierskim, ale rzeczniczka Nawalnego twierdzi, że nie zostało to potwierdzone.

W marcu br. moskiewski sąd na wyjazdowym posiedzeniu w kolonii nr 2 w Pokrowie skazał Nawalnego na dziewięć lat w kolonii o zaostrzonym reżimie, uznając go za winnego oszustwa o znacznym rozmiarze przy zbieraniu darowizn i znieważenia sądu w sprawie o znieważenie weterana. W maju apelacja opozycjonisty została odrzucona i wyrok wszedł w życie.

Kresy.pl / bbc.com