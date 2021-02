Opozycyjny liberał ostro skrytykował Nawalnego porównując go do Łukaszenki

Założyciel liberalnej partii Jabłoko Grigorij Jawlinski uznał Aleksieja Nawalnego za niebezpiecznego nacjonalistę i populistę o skłonnościach autorytarnych.

Jawlinski opublikował w sobotę artykuł poświęcony aresztowanego opozycjoniście na swojej własnej stronie internetowej. W tekście zatytułowanym „Bez putinizmu i bez populizmu” stara się przekonać czytelników, że manifestacje poparcia dla Nawalnego jakie miały miejsce w całej Rosji w ostatnich tygodniach, nie były niczym nadzwyczajnym i ustępowały pod względem liczebności fali protestów z lat 2011-2012, a w efekcie przyniosły przeciwnikom Władimira Putina jedynie straty w postaci zatrzymań tysięcy z nich.

Opisując kolejne posunięcia rosyjskiego obozu rządzącego w ciągu ubiegłej dekady takie jak zapewnienie Władimirowi Putinowi kolejnych kadencji w roli prezydenta, zmiana konstytucji, aneksja Krymu i wsparcie separatystów w Donbasie Jawlinski uznał, że uliczne ruchy protestacyjne nijak nie zmitygowały autorytarnych skłonności rządzących w polityce wewnętrznej i ekspansywnych w polityce zagranicznej. Rosyjski liberał ocenił, że władze są przygotowane do użycia, w przypadku zagrożenia rewolucją, najostrzejszych środków, przypominając o użyciu czołgów przez Borysa Jelcyna przeciwko skonfliktowanemu z nim parlamentowi w 1993 r., czy stłumieniu protestu chińskich studentów w Pekinie w 1989 r. Spodziewa się więc masowych procesów wobec przeciwników władz.

Podkreślając, że działania rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości wobec Nawalnego są motywowane politycznie, Jawlinski zakwestionował nie tylko skuteczność ulicznych protestów jego zwolenników ale też jego działalność śledczą. „Śledztwa Nawalnego niestety nie mają i nie mogą praktycznych rezultatów dla społeczeństwa” – napisał Jawlinski. W kwestii otrucia opozycjonisty stwierdził natomiast – „Konieczne jest wszechstronne, międzynarodowe śledztwo, którego nie zastąpią żadne szumne odkrycia na Youtube”.

Uznał natomiast, że filmy produkowane przez Nawalnego uderzają w populistyczne, a nawet nacjonalistyczne tony. Jawlinski przytoczył nawet inny artykuł autorstwa Walerii Nowodworskiej, która oceniła, iż „Nawalny może się stać przyszłym liderem nierozumnych tłumów o nazistowskim odchyleniu”. Jawlinski cytuje też jej porównanie Nawalnego do młodego Aleksandra Łukaszenki, który w 1994 r. wygrał na Białorusi wybory jako trybun ludowy walczący z korupcją elit. „Jeśli tłumy pójdą za Nawalnym kraj czeka w przyszłości faszyzm” – taki cytat wpisał w swój artykuł Jawlinski.

W innymi miejscu określa kierunek Nawalnego jako „narodowo bolszewicki” twierdząc nawet, że napuszcza on biednych Rosjan na bogatych w ten sposób tworząc klimat wojny klasowej, którą dla swojej korzyści rozgrywa Kreml. Jawlinski wypomina też Nawalnemu udział w nacjonalistycznych „Rosyjskich marszach” oskarżając go na tej kanwie o podżeganie do konfliktów narodowościowych. W końcu uznaje też, że Nawalny ma osobowość autorytarną i nie chce współpracować z innymi siłami rosyjskiej opozycji. Za niedopuszczalną uznaje natomiast promowaną przez wlogera strategię „rozumnego głosowania”, zakładającą głosowanie w każdym okręgu na najsilniejszego rywala prokremlowskiej partii Jedna Rosja, nawet jeśli byłby to komunista czy przedstawiciel innej siły „koncesjonowanej opozycji” – Sprawiedliwej Rosji.

Jawlinski, zauważając poparcie państw zachodnich dla Nawalnego ocenia, że „w politycznych kręgach Europy i USA rozumieją Rosję coraz gorzej i gorzej”. Odradza przeciwnikom rosyjskich władz poleganie na wsparciu sił zagranicznych.

W zakończeniu swojego artykułu jako alternatywę dla obecnej elity rządzącej Rosją, ale też „nacjonalistycznego” i „populistycznego” Nawalnego Jawlinski przedstawia swoją własną partię – Jabłoko. Wzywa do wspierania partii poprzez zapisywanie się do niej lub datki finansowe, poprzez propagowanie jej koncepcji i programu oraz ewentualne głosowanie na nią w jesiennych wyborach do Dumy Państwowej, a także dołączenie do szeregów organizowanych przez partię komitetów monitorujących przebieg głosowania i liczenie głosów.

Jawlinski był ekonomistą który w 1990 r. opracował plan reform wolnorynkowych w Związku Radzieckim częściowo zaakceptowany przez jego przywódcę Michaiła Gorbaczowa. W tymże roku był wicepremierem Rosyjskiej Federacyjnej SRR w czasie gdy kierował nią już Borys Jelcyn. Jednak już w Federacji Rosyjskiej Jelcyn postawił na konkurencyjną w wobec Jawlinskiego grupę młodych liberałów skupioną wokół Jegora Gajdara, którego reformy doprowadziły do oligarchizacji Rosji i gwałtownej pauperyzacji szerokich mas Rosjan w latach 90 XX wieku.

W 1993 r. Jawlinski poparł militarne działania Jelcyna przeciwko Radzie Najwyższej, ale w tymże roku założył także liberalną partię Jabłoko („Jabłko”) z której ramienia był deputowanym Dumy Państwowej w latach 1993-2003. W czasach Jelcyna Jabłoko osiągając umiarkowane rezultaty wyborcze nie wchodziło w skład rządów, choć w niektórych sprawach popierało inicjatywy jelcynowskich rządów. Jawlinski był krytykiem polityki Moskwy wobec Czeczenii i opowiadał się za zgodą na jej secesję. Liberałowie znaleźli się w zdecydowanej opozycji wobec Władimira Putina, od 2003 r. nie przekraczając progu wyborczego. Przewodniczącym Jabłoka Jawlinski pozostawał do 2008 r. Obecnie sprzeciwia się aneksji Krymu przez Rosję.

Artykuł Jawlinskiego wywołał w kręgach rosyjskich działaczy, ale też publicystów opozycyjnych wobec Kremla gorącą krytykę. Stanowiska założyciela własnej partii próbował bronić w wywiadzie dla telewizji Dożdż obecny przewodniczący Jabłoka Nikołaj Rybakow, który podkreślał jednak, że Nawalny powinien być jak najszybciej zwolniony z aresztu.

W proteście przeciwko artykułowi Jawlinskiego były deputowany Dumy i mer Jekaterynburga Jewgienij Rojzman zapowiedział, że wyklucza startowanie z ramienia Jabłoka w tegorocznych wyborach.

yavlinsky.ru/kresy.pl