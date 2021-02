Mer Kijowa zwrócił się do kierowców by przesiedli się na transport publiczny

Szef władz stolicy Ukrainy Witalij Kliczko zwrócił się do mieszkańców by we wtorek pozostawili swoje samochody na parkingach i w garażach.

Agencja informacyjna Interfax-Ukraina zacytowała wpis jaki Kliczko zamieścił w poniedziałek na swoim kanale na serwisie Telegram – „Jeszcze raz zwracam się do kierowców: nie wyjeżdżajcie jutro w miasto transportem prywatnym, lecz korzystajcie z publicznego. Władze miejskie rekomendowały także rodzicom w miarę możliwość zostawić dzieci w domu – na nauczaniu zdalnym”.

Apel mera Kijowa ma związek z dużymi opadami śniegu jakie paraliżują ruch w stolicy Ukrainy. Według prognoz przewidywane są dalsze opady, aż do niedzieli. Kliczko zapewnił jednak, że całe kolumny służby drogowej pracują już od poniedziałkowego wieczoru byle zapewnić przejezdność miejskich ulic. „W ciągu dnia pracy kolumn [służby drogowej] przeszkadza duża liczba samochodów na drogach, a także samochody zaparkowane na poboczach i w niewłaściwych miejscach” – uzasadnił swój apel Kliczko.

Zapewnił on, że służby miejskie „nadal pracują w reżimie non-stop”, ale „sprzątanie śniegu jest komplikowane przez to, że opady śniegu nie ustają”. Jak dodał – „Służby komunalne robią wszystko co możliwe, żeby aktywność życiowa miasta nie została przerwana. I kilka następnych dni będzie skomplikowanych. Ponieważ żywioł się nie cofa.”

interfax.com.ua/kresy.pl