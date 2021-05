Świat (Kresowy Przegląd Tygodnia #26)

Akademik Czerski rozpoczął prace przy Nord Stream II; Rosja i Chiny zaprosiły społ. mnar. do stworzenia bazy na księżycu; Uzbekistan podpisał partnerstwo strat. z Rosją; USA formalnie rozpoczęły wycofywanie się z Afganistanu; Kurz zaproponował organizację szczytu USA-Rosja w Austrii; rosyjskie MSZ wydaliło dyplomatów z szeregu krajów solidaryzujących się z Czechami; Polska znalazła się na „liście państw nieprzyjaznych” wobec Rosji; Rosja nałożyła sankcje na 8 przedstawicieli UE; unijni prawodawcy zatwierdzili Europejski Fundusz Obronny; rozporządzenie UE przeciwko treściom terrorystycznym w internecie (TERREG) zostało zatwierdzone bez ostatecznego głosowania przez Parlament Europejski; organizacje Nawalnego zostały uznane za „powiązane z terroryzmem”; FSB zatrzymała kolejne osoby rzekomo powiązane z MKU; setki tysięcy mieszkańców Donbasu dostało przez ostatnie 2 lata obywatelstwo Rosji; Rosjanie na razie nie zbudują bazy wojskowej w Sudanie; Bułgarię mogą czekać wybory przedterminowe; ponad tysiąc francuskich wojskowych niebędących w służbie czynnej zarzuciło władzom „dezintegrację kraju” przez zezwolenie na rozprzestrzenianie się islamizmu; w wyborach w Albanii wygrali rządzący dotychczas socjaliści; wybory w Palestynie zostaną opóźnione ponieważ Izrael nie dopuszcza do udziału Palestyńczyków ze Wschodniej Jerozolimy; udział dolara amerykańskiego w transakcjach obsługujących eksport z Rosji spadł poniżej połowy.

Świat – inne informacje

Spółka Nord Stream 2 AG poinformowała we wtorek, że „Akademik Czerski”, specjalny rosyjski statek mający możliwość układania rurociągów na dnie morskim, rozpoczął na duńskich wodach prace przy budowie gazociągu Nord Stream 2. Inny rosyjski statek, barka „Fortuna”, kontynuuje prace przy budowie.

Premier Węgier Viktor Orban nie zgodził się na pierwotną wersję deklaracji Grupy Wyszehradzkiej potępiającą ostatnie działania Rosji, zaproponowaną przez Polskę. Z dokumentu wykreślono wyrazy poparcia dla Ukrainy i Białorusi oraz wezwanie do rezygnacji z budowy gazociągu Nord Stream 2 – twierdzi portal Euractiv.

Rosja i Chiny oficjalnie zaprosiły kraje i organizacje międzynarodowe do przyłączenia się do projektu International Lunar Research Station (ILRS), rozwijanego przez oba narody. Długoterminowa obecność człowieka na księżycowym biegunie południowym jest celem na lata 2036-2045.

Przez dekady od upadku ZSRR Uzbekistan dystansował się do współpracy wojskowej z Rosją. Prezydent Szawkat Mirzijojew zmienia jednak tę politykę. Ministrowie obrony Rosji i Uzbekistanu podpisali w czwartek dokument „Program partnerstwa strategicznego w dziedzinie wojskowości na latach 2021-2025”.

Stany Zjednoczone w sobotę zaczęły formalnie wycofywać swoje ostatnie wojska z Afganistanu.

We wtorek dowództwo sił morskich USA na Europę i Afrykę, czyli 6. Floty USA poinformowało o wysłaniu na Morze Czarne kutra patrolowego straży przybrzeżnej klasy Legend, USCGC Hamilton. Tego dnia, jak podano, rozpoczął on przejście przez cieśniny z Morza Egejskiego. Na tę sytuację zareagowali już Rosjanie. Tego samego dnia rosyjskiej Centrum Kontroli Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że działania USCGC Hamilton monitoruje już rosyjska Flota Czarnomorska.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zadzwonił w piątek do Władimira Putina i zaproponował mu organizację w Austrii szczytu USA-Rosja.

Rosyjskie MSZ wezwało w środę ambasadorów Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii, by poinformować ich o decyzji o wydaleniu dyplomatów tych państw. To kolejna odsłona wojny dyplomatycznej pomiędzy Rosją a grupą państw wyrażających solidarność z Czechami.

Pracownik ambasady Ukrainy w Moskwie został uznany za persona non grata i musi opuścić Rosję do końca dnia 30 kwietnia – przekazało w poniedziałek rosyjskie MSZ. Ponadto ambasador Rumunii w Moskwie został poinformowany, że wydalenie rosyjskiego dyplomaty z Rumunii spotka się z odpowiedzią.

Ambasada USA w Rosji zmniejszy liczbę pracowników konsularnych o 75% w związku z zakazem zatrudniania obcokrajowców, poinformowała w piątek misja dyplomatyczna na swojej stronie internetowej.

Polska znalazła się na „liście państw nieprzyjaznych” wobec Rosji. Obecność na niej ogranicza możliwość zatrudniania przez ambasady i konsulaty takich krajów obywateli Rosji.

W piątek Rosja zakazała wjazdu ośmiorgu przedstawicielom Unii Europejskiej i krajów unijnych – m.in. Estonii i Niemiec. Zakazem objęci zostali m.in. Viera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, oraz David Sassoli, szef Parlamentu Europejskiego. W komunikacie MSZ Rosji oświadczyło, że jest to odpowiedź na sankcje nałożone na Moskwę przez Unię Europejską w marcu br. Restrykcjami objęto wówczas sześciu przedstawicieli Rosji.

Rosyjskie ministerstwo edukacji sprawdzi treść wszystkich podręczników do historii. Zrobi to po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin skrytykował „niektóre” podręczniki za pomniejszanie roli ZSRR w II wojnie światowej.

Prawodawcy unijni zatwierdzili w czwartek (29 kwietnia) Europejski Fundusz Obronny o wartości 7,9 mld euro, otwierając drogę do rozpoczęcia pierwszego w historii wspólnoty programu badań wojskowych, który ma wzmocnić współpracę militarną między państwami członkowskimi UE.

Rozporządzenie UE przeciwko treściom terrorystycznym w internecie (TERREG) zostało zatwierdzone bez ostatecznego głosowania przez Parlament Europejski 29 kwietnia. Regulacja zmniejszy zakres swobodnej wypowiedzi i możliwości uzyskiwania dostępu do informacji online – ostrzega EDRi, międzynarodowa organizacja zajmują się ochroną praw cyfrowych. TERREG obejmuje m.in. następujące zapisy: Krajowe organy odpowiedzialne za walkę z terroryzmem nie będą musiały uzyskiwać uprzedniej zgody sądu na wydanie nakazu usunięcia treści o charakterze terrorystycznym; Obowiązek usuwania treści o charakterze terrorystycznym przez platformy w ciągu godziny (chyba że uniemożliwią to „problemy techniczne”); Tekst rozporządzenia wprost zakazuje nakładania przez państwa obowiązku stosowania przez usługodawców internetowych automatycznych filtrów treści, ale jednocześnie umożliwia dobrowolne ich stosowanie. Oznaczać to może, że automatyczne filtry stosowane będą zapewne przez wiele platform jako najprostsze rozwiązanie spełnienia wymogów nowego prawa.

Siatka polityczna uwięzionego krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego została umieszczona na rosyjskiej czarnej liście jako organizacja „powiązana z terroryzmem”. „Sztaby Nawalnego” pojawiają się teraz w bazie danych Rosfinmonitoring zawierającej grupy i osoby powiązane z działalnością terrorystyczną, która obejmuje Al-Kaidę, Talibów i Państwo Islamskie. Oznacza to, że ​​władze mogą blokować rachunki bankowe organizacji. Media spekulują, że w przyszłym miesiącu zapadnie wyrok moskiewskiego sądu zakazujący działalności Fundacji Antykorupcyjnej Nawalnego (FBK) jako organizacji „ekstremistycznej”.

Moskiewski sąd oddalił apelację od wyroku przeciwko liderowi opozycji Aleksiejowi Nawalnemu w sprawie karnej o zniesławienie kombatanta. W lutym br. sąd pierwszej instancji skazał opozycjonistę na grzywnę w kwocie 850 tys. rubli (równowartość 42,5 tys. złotych).

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji zatrzymała kilkanaście osób, które łączy z ekstremistycznym ruchem MKU, który ma być koordynowany z Ukrainy. Zatrzymań dokonano w Irkucku, Krasnodarze, Saratowie, Tambowie, Tiumeni, Czycie, Anapie, Puszczynie, Pieriesławlu Zaleskim. Taki zakres terytorialny zatrzymań sugeruje, że trudno rozpatrywać, iż podejrzani mieli ze sobą fizyczny kontakt. To kolejne zatrzymania ekstremistów, którzy według FSB mają powiązania z MKU.

Ponad 530 tysięcy mieszkańców Donbasu, którzy żyją na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów, otrzymało w ciągu ostatnich dwóch lat obywatelstwo Rosji – poinformował w niedzielę rosyjski resort spraw wewnętrznych.

Rosjanie nie będą mogli zbudować bazy wojskowej na wybrzeżu Sudanu. Przynajmniej na razie. Chartum postanowił o wstrzymaniu wykonania umowy „podpisanej z Rosją przez poprzedni reżim” co najmniej do czasu jego „zatwierdzenia przez organ ustawodawczy”.

Około 10 000 Czechów zebrało się w czwartek przeciwko prezydentowi Milosowi Zemanowi w centrum Pragi, wzywając do jego usunięcia ze stanowiska za jego „prorosyjskie poglądy”. Wiec na Placu Wacława był następstwem sugestii Zemana, że Rosja niekoniecznie stoi za wybuchem składu amunicji w Czechach w 2014 roku, który zabił dwie osoby i wywołał spór między Pragą a Moskwą. Czeski prezydent poinformował, że w ramach śledztwa jest druga wersja zdarzenia, która wiąże wybuch z 2014 r. nie z działaniem rosyjskich agentów lecz z nieostrożnym obchodzeniem się z materiałami wybuchowymi przez pracowników składu.

Rosyjski dyplomata, ogłoszony przez bułgarskie MSZ persona non grata, opuści kraj do 5 maja – poinformowała w czwartek ambasador Rosji w Bułgarii Eleonora Mitrofanowa. Rzeczniczka bułgarskiej Prokuratury Generalnej Siika Milewa poinformowała w środę, że bada ona możliwy udział sześciu obywateli Federacji Rosyjski w organizacji wybuchów w składach amunicji na terytorium Bułgarii. Postępowanie dotyczy, jak przytoczył portal Meduza.io, czterech eksplozji. Milewa podkreśliła, że do wybuchów doszło wtedy gdy w składach znajdowała się amunicja przeznaczona dla odbiorców w Gruzji i Ukrainie, a więc państwach skonfliktowanych z Rosją. W obu przypadkach chodziło o transporty broni sprzedawane przez bułgarskiego handlarza bronią Emiliana Gebrewa.

Nowy parlament Bułgarii nie jest w stanie wyłonić nowej koalicji rządzącej i wiele wskazuje na to, że kraj ten czekają wybory przedterminowe.

Narodowy Instytut Statystyki Bułgarii podał informacje na temat sytuacji materialnej mieszkańców kraju. Nie są one budujące. Według instytutu w biedzie, czyli poniżej poziomu 451 lewów miesięcznego dochodu na członka gospodarstwa domowego, żyło w 2020 r. 23.8 proc. mieszkańców Bułgarii. 451 lewów to równowartość około 1055 zł.

Ponad tysiąc francuskich wojskowych niebędących w służbie czynnej, w tym 20 generałów, zarzuciło władzom „dezintegrację kraju” i pozwalanie na rozprzestrzenianie się islamizmu, ostrzegając przed groźbą „wojny domowej”. Poparła ich Marine Le Pen. Premier Francji potępił apel wojskowych i zagroził im sankcjami.

Francja aresztowała siedmiu lewicowych włoskich bojówkarzy, którym przez dziesięciolecia udzielała schronienia przed włoskim wymiarem sprawiedliwości. Wśród aresztowanych jest Giorgio Pietrostefani, współzałożyciel grupy Lotta Continua (Walka trwa), który został skazany na 22 lata więzienia za udział w zabójstwie mediolańskiego komisarza policji Luigiego Calabresiego w 1972 roku. Pozostała szóstka to członkowie Czerwonych Brygad, w tym Marina Petrella, Roberta Cappelli i Sergio Tornaghi, którzy zostali skazani na dożywocie za udział w różnych morderstwach i porwaniach.

Bernd Mönkebüscher, ksiądz i zadeklarowany homoseksualista twierdzi, że około 500 księży w Niemczech popiera jego deklarację i sprzeciwia się watykańskiemu zakazowi „błogosławienia” związków homoseksualnych. Na 10 maja takie „błogosławieństwa” planuje 50 niemieckich parafii.

W niedzielnych wyborach parlamentarnych w Albanii wyraźne zwycięstwo odnieśli rządzący dotychczas socjaliści. Premier Albanii Edi Rama może się szykować na trzecią kadencję. Jego Socjalistyczna Partia Albanii odniosła kolejne wyborcze zwycięstwo zdobywając w niedzielę 48,68 proc. głosów.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmoud Abbas ogłosił w czwartek wieczorem, że pierwsze wybory w Palestynie od 15 lat będą opóźnione dopóki Izrael nie zgodzi się na udział Palestyńczyków ze Wschodniej Jerozolimy. W piątek Unia Europejska wezwała Izrael do umożliwienia wyborów na całym terytorium Palestyny i wyraziła ubolewanie z powodu opóźnionego głosowania.

Organizacja Human Rights Watch (HRW) oskarżyła izraelskich urzędników o popełnienie zbrodni apartheidu i prześladowań, twierdząc, że rząd stosuje politykę mającą na celu „utrzymanie dominacji Izraelczyków nad Palestyńczykami”.

W domu i mieszkaniu byłego burmistrza Nowego Jorku i współpracownika Donalda Trumpa zostało przeprowadzone przeszukanie. Agenci Federalnego Biura Śledczego (FBI) przyszli w środę do lokalu mieszkalnego na Manhattanie oraz do domu znajdującego się w tej samej nowojorskiej dzielnicy należących do Rudy’ego Gulianiego wraz z sądowym nakazem przeszukania. Przeprowadzono je w ramach śledztwa dot. nielegalnego lobbingu zagranicznego, które jest prowadzone już od około dwóch lat, czyli toczyło się także wtedy gdy Guliani był prawnikiem prezydenta Donalda Trumpa. Giuliani w imieniu prezydenta USA zajmował się sprawą Huntera Bidena, syna obecnego prezydenta USA, próbując wpłynąć na ukraiński wymiar sprawiedliwości, by ponownie otworzył śledztwo w sprawie działań Amerykanina na Ukrainie. W ten sposób Giuliani miał działać na rzecz ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa próbując doprowadzić do skompromitowania jego czołowego rywala.

Udział dolara amerykańskiego w transakcjach obsługujących eksport z Rosji spadł poniżej połowy. To skutek wieloletniej, konsekwentnej polityki Kremla. Według danych banku centralnego Rosji w rozliczaniu rosyjskich transakcji eksportowych zwiększyła się natomiast – do 36 proc. – rola euro. Jak zaznaczyła RIA Nowosti to skutek przede wszystkim praktyki Rosjan w transakcjach z Chińczykami. Już trzy czwarte rosyjskiego eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej jest rozliczane właśnie w walucie europejskiej.

Jialong Group uruchomiła zakład produkujący na skalę przemysłową surówkę metodą redukcji bezpośredniej za pomocą wodoru. Ma on wytwarzać 300 tys. ton stali rocznie. Firmy z Chin budują kolejne, jeszcze większe instalacje bezpośredniej redukcji rudy żelaza.

Turecka prokuratura nakazała aresztowanie 532 osób, w tym 459 czynnych wojskowych, oskarżanych o związki z islamskim kaznodzieją Fethullahem Gulenem, który jest uważany przez władze w Ankarze za inspiratora nieudanego puczu wojskowego z 2016 roku .

