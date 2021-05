Białoruś i Ukraina (Kresowy Przegląd Tygodnia #26)

Inflacja jest na Białorusi najwyższa od pięciu lat, rządzący chcą sobie z nią poradzić bardziej „liberalnymi” środkami niż dotychczas; KGB Białorusi wymieniło nazwiska 9 osób, które są oskarżane w sprawie wszczętej na podstawie artykułu dotyczącego działania mającego na celu przejęcie władzy państwowej; polski helikopter naruszył przestrzeń powietrzną Białorusi; wyniki wyborów uzupełniających na Ukrainie w okręgu 87 zostały anulowane przez Sąd Najwyższy; ukraińscy nacjonaliści mieli grozić abp. Mokrzyckiemu, aby ten włączył się w akcję propagandową przeciwko Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu Patriarchatu Moskiewskiego; Zełenski chce, aby do negocjacji w ramach porozumień mińskich włączyły się USA, Kanada i Wielka Brytania.

Białoruś i Ukraina

Inflacja jest na Białorusi najwyższa od pięciu lat. Jej poziom na koniec pierwszego kwartału sięgnął 8,5 proc. w stosunku rok do roku. Na przyspieszenie inflacji wpłynęły i zmiany cen na światowych rynkach i deprecjacja rubla białoruskiego. Dodatkowo władze wywołały wzrost cen na rynku preparatów medycznych zmieniając obłożenie podatkiem VAT. Odpowiedź rządu na wzrost inflacji byłą tradycyjna dla Białorusi – odgórne zamrożenie części cen. Wiceminister regulacji antymonopolowej i handlu Andriej Kartun zasugerował jednak uchylenie rozporządzenia o zamrożeniu cen. „Trzeba przejść do bardziej liberalnych środków. Obecnie w rządzie omawiamy możliwość uchylenia tego rozporządzenia” – powiedział wiceminister. Portal dodaje, że liberalizacji cen można spodziewać się w „najbliższym czasie”.

Władze Białorusi skoncentrowały w poniedziałek w Mińsku poważne siły by uniemożliwić przeprowadzenie marszu w rocznicę katastrofy czarnobylskiej. Białoruskie organizacje opozycyjne przez lata organizowały w rocznicę wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu swoje manifestacje. Upamiętniały one skutki radioaktywnego skażenia, które w 1986 r. przybrało szczególnie szeroki zakres w Białoruskiej SRR, ale wyrażały też sprzeciw wobec władzy Aleksandra Łukaszenki, choć pierwszy „Białoruski szlak” został urządzony przez BNF w Mińsku jeszcze w 1989 r. i miał charakter antyradziecki. Także w tym roku opozycjoniści złożyli wniosek do władz Mińska o umożliwienie im przeprowadzenia manifestacji. Podpisali go przewodniczący Białoruskiego Frontu Narodowego Ryhor Kastusiou, przewodniczący partii Zielonych Dzmitryj Kuczuk oraz przewodnicząca Białoruskiej Socjaldemokratycznej Partii Ludmiła Wołkowa. Prośba nie została zaakceptowana, a sam Kastusiou trafił do aresztu jako podejrzany o udział w grupie planującej morderstwo Aleksandra Łukaszenki i zamach stanu.

KGB Białorusi wymieniło nazwiska 9 osób, które są oskarżane w sprawie wszczętej na podstawie artykułu kodeksu karnego dotyczącego spisku lub innego działania mającego na celu przejęcie władzy państwowej. Oskarżeni są: Aleksander Feduta, Jurij Zenkowicz, Grigorij Kostusiew, Olga Golubowicz, Dmitrij Szczigelski, Aleksander Perepeczko, Paweł Kulazhenko, Witalij Makarenko i Igor Makar. Pierwsza czwórka jest przetrzymywana w areszcie śledczym KGB. KGB dąży teraz do ekstradycji pozostałych oskarżonych z Litwy, USA i Ukrainy. Służba zwróciła się już do właściwych organów wymiaru sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o pomoc prawną: ustalenie miejsca pobytu oskarżonych, przesłuchanie ich, przeprowadzenie czynności śledczych i procesowych mających na celu zbadanie okoliczności sprawy.

Białoruskie ministerstwo obrony po raz drugi w ciągu miesiąca zarzuciło Polsce naruszenie białoruskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Sił Zbrojnych RP przyznało, że do naruszenia doszło, ale wskazało, że było ono przypadkowe i krótkotrwałe.

Ukraiński rząd niespodziewanie dokonał zmiany na stanowisku szefa zarządu spółki NAK „Naftohaz Ukrainy”. Wywołało to niezadowolenie USA, Unii Europejskiej, grupy G7 oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

Wielka Izba Sądu Najwyższego Ukrainy uznała za niezgodne z prawem działania Centralnej Komisji Wyborczej dotyczące ustalenia wyników wyborów uzupełniających do Rady Najwyższej (ukraiński jednoizbowy parlament) w okręgu wyborczym 87 w obwodzie iwanofrankiwskim, w których zwyciężył były strongman Wasyl Wirastiuk.

Ukraińska gazeta „Wiesti” dotarła do źródeł mówiących o tym, że ukraińscy nacjonalistyczni radykałowie przedstawili swoje żądania rzymskokatolickiemu metropolicie lwowskiemu abp. Mieczysławowi Mokrzyckiemu. Rzekomo oczekują oni, by rzymskokatoliccy duchowni archidiecezji lwowskiej zaangażowali się w propagandę przeciwko Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu Patriarchatu Moskiewskiego. Lwowska kuria zaprzeczyła, że do takich „rozmów” z nacjonalistami doszło.

Prezydent Ukrainy ogłosił, że chce pewnych zmian w porozumieniach mińskich, a także włączenia do negocjacji nowych państw. „To może być rozszerzenie <formatu normandzkiego>, oddzielny, równoległy format z innymi państwami, z bardzo poważnymi, silnymi graczami. Nie tylko dlatego, że oni są silni, a także dlatego, że oni wykazują wolę pomóc Ukrainie w przerwaniu wojny. Uważam to za słuszną decyzję” – słowa prezydenta Ukrainy zacytowała agencja informacyjna UNIAN. Agencja ta przypomniała, że to nie pierwsza tego rodzaju wypowiedź Zełenskiego. W jego opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla „Financial Times” można przeczytać, że prezydent Ukrainy chciałby włączenia do negocjacji w sprawie konfliktu w jego państwie USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Główny negocjator Ukrainy w ustanowionej przez porozumienia mińskie Trójstronnej Grupie Kontaktowej Leonid Krawczuk opowiedział się we wtorek za jej przeniesieniem z obszaru Białorusi jako państwa zależnego do Rosji.

