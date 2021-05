Polsko-litewskie zgromadzenie parlamentu. Dużo mówiono o współpracy, nic o prawach mniejszości

– W dniu, w którym dziejowa przeszłość tak namacalnie spotyka się ze współczesnością, wsłuchujemy się w przesłanie naszych przodków, bo to świadectwo ich mądrości, odpowiedzialności i patriotyzmu, bo to nasze chlubne polskie i litewskie dziedzictwo, bo to wielki pomnik historii znaczący dla rozwoju europejskiej i ogólnoludzkiej cywilizacji – mówił prezydent w poniedziałek podczas uroczystego zgromadzenia.

– Uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej w świecie konstytucji było dowodem, że Rzeczpospolita jest w pełni sił, jest gotowa żyć i rozwijać się zgodnie z rytmem nowoczesności – mówił Andrzej Duda. Jak dodał, Rzeczpospolita, która była postrzegana przez niektórych wówczas jako „kraj peryferyjny”, stała się prekursorem zmian wprowadzających nowy porządek ustrojowy i społeczny.

– Konstytucja 3 maja już na zawsze zapisała się jako wspaniały wzorzec uniwersalnych wartości, jako jedno z najważniejszych dokonań ludzkiego umysłu i dążeń do zbudowania jak najdoskonalszej wspólnoty politycznej – podkreślił prezydent.

Polski prezydent zaznaczył, że bardzo się cieszy, że 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest świętowana w polsko-litewskim gronie z udziałem m.in. litewskiego prezydenta.

Z powodu pandemii zgromadzenie w Sejmie odbyło się w ograniczonym gronie. – Nawet jeśli nie fizycznie, to jesteśmy tu dzisiaj razem. Skupione są tutaj polskie i litewskie serca, nie może być inaczej, razem dajemy wyraz naszej wielowiekowej bliskości i współpracy – mówił prezydent.

– Razem Polacy i Litwini chlubimy się wielkimi dokonaniami Rzeczypospolitej Obojga Narodów, razem dzielimy dumę ze wspólnego, wspaniałego dzieła Konstytucji 3 Maja – podkreślił. – W imieniu Polaków chcę gorąco podziękować braciom Litwinom za historyczną drogę jaką przebyliśmy idąc ramię w ramię, za sojusze w obronie naszej i waszej niepodległości, za wzajemne wspieranie się.

Głos zabrał także Litwy Gitanas Nauseda. – W tym pamiętnym dniu swoim przykładem świadczymy niezłomną wspólnotę Litwy i Polski. Od ślubu Władysława Jagiełły z Jadwigą nasze szlaki dążyły w jednym kierunku – czasami osobno, ale z biegiem czasu coraz bardziej zbliżając się do siebie – mówił litewski prezydent.

Zaznaczył, że u podstaw stosunków między naszymi krajami zawsze było wyraźne poczucie przynależności do zachodniej cywilizacji oraz obowiązek podtrzymywania i obrony jej wartości. – Litwa nadal kroczy ramię w ramię z Polską. Dziś razem jesteśmy członkami Unii Europejskiej i NATO. Wspólnie troszczymy się o więzi polityczne, obronne, gospodarcze i kulturowe. Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa naszego regionu. Doskonale uświadamiamy, że od naszego wspólnego sukcesu zależą nadzieje sąsiednich państw życia takiego jakiego chcą, a nie takiego, które jest im narzucane z zewnątrz – mówił Nauseda.

– W Sejmie uroczyste Zgromadzenie Narodowe i gościnnie prezydent Litwy Gitanas Nauseda – wspólne świętowanie rocznicy Konstytucji 3 Maja. Niestety Litwini ten podniosły moment w relacjach międzypaństwowych postanowili „uczcić” uderzając w ubiegłym tygodniu w szkoły polskiej mniejszości narodowej w tym kraju – zauważył poseł Robert Winnicki.

Jak informowaliśmy, Ministerstwo Oświaty Litwy przygotowało plan zmian w systemie nauczania, zakładający, że język polski w szkołach, w których jest on językiem wykładowym, w dwóch ostatnich klasach przestanie być przedmiotem obowiązkowym.

Jak informowaliśmy, wcześniej Sejm i Senat RP oraz Sejm Litwy podjęły również wspólną uchwałę w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.

Dzień przed jej uchwaleniem strona litewska zaproponowała zmiany w tekście. Dotyczyły one większego zaakcentowania, że jest to zarazem rocznica Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, czyli szczegółowych przepisów wykonawczych do Konstytucji 3 maja. Było to zgodne z ubiegłoroczną decyzją parlamentu Litwy, który zdecydował wówczas, że rok 2021 będzie obchodzony na Litwie jako Rok Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Litwa przywiązuje szczególnie znaczenie do tego uzupełnienia Majowej Konstytucji, z dnia 20 października 1791 r., gdyż gwarantowało ono udział Litwinów w zarządzaniu państwem Obojga Narodów (określają go oni nie mianem przepisów, lecz ustawy wykonawczej). W tym dokumencie pada też nazwa Rzeczpospolita Polska jako odnosząca się do całości terytorium Korony i Litwy łącznie.

Ponadto, strona litewska dodała do propozycji tekstu ostatni akapit, według którego „ideały Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego zobowiązują nad do podjęcia wspólnej odpowiedzialności za przyszłość na rzecz obrony dążeń bratnich narodów, zagwarantowania wolności, demokracji i pokoju w jednoczącej się Europie”.

W związku z tym na Konwencie Seniorów poseł Konfederacji, Jakub Kulesza, zaproponował w imieniu tego ugrupowania wprowadzenie poprawki.

„Skoro Litwini chcą dopisywać katalog wartości na końcu to my proponujemy żeby znalazło się wśród nich: „…pokoju oraz praw mniejszości narodowych i etnicznych…”. Polska przestrzega tych praw wzorcowo wobec wszystkich mniejszości a Litwa wobec Polaków w tym kraju – nie. Łamie je od samego początku w roku 1991. Chcemy więc takiej deklaracji” – poinformował poseł Robert Winnicki.

Poseł dodał, że Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, odrzuciła ich propozycję, Co więcej, zażądała bezwarunkowego przyjęcia propozycji strony litewskiej, Zdecydowanie nie chciała nad nimi pracować. Ostatecznie strona litewska zrezygnowała z dopisywania ostatniego akapitu. Z tego względu poprawka Konfederacji stała się bezprzedmiotowa.

Kresy.pl / polsatnews.pl