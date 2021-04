Konfederacja chciała zagwarantowania praw Polaków na Kresach w treści polsko-litewskiej uchwały

Konfederacja w związku z treścią poprawek zgłoszonych przez stronę litewską do wspólnej uchwały ws. rocznicy Konstytucji 3 maja zaproponowała własną, dotyczącą m.in. zagwarantowania praw Polaków na Kresach, w tym na Litwie. Za tę inicjatywę podziękowała m.in. wiceprezes Związku Polaków na Litwie.

W czwartek poseł Konfederacji i lider Ruchu Narodowego, Robert Winnicki, zwrócił uwagę, że Sejmy polski i litewski mają przyjąć wspólną uchwałę w sprawie rocznicy Konstytucji 3 maja.

Jednak dzień wcześniej strona litewska zaproponowała zmiany w tekście. Dotyczyły one większego zaakcentowania, że jest to zarazem rocznica Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, czyli szczegółowych przepisów wykonawczych do Konstytucji 3 maja. Było to zgodne z ubiegłoroczną decyzją parlamentu Litwy, który zdecydował wówczas, że rok 2021 będzie obchodzony na Litwie jako Rok Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Litwa przywiązuje szczególnie znaczenie do tego uzupełnienia Majowej Konstytucji, z dnia 20 października 1791 r., gdyż gwarantowało ono udział Litwinów w zarządzaniu państwem Obojga Narodów (określają go oni nie mianem przepisów, lecz ustawy wykonawczej). W tym dokumencie pada też nazwa Rzeczpospolita Polska jako odnosząca się do całości terytorium Korony i Litwy łącznie.

Ponadto, strona litewska dodał do propozycji tekstu ostatni akapit, według którego „ideały Konstytucji 3 maja i Zaręczenia Wzajemnego zobowiązują nad do podjęcia wspólnej odpowiedzialności za przyszłość na rzecz obrony dążeń bratnich narodów, zagwarantowania wolności, demokracji i pokoju w jednoczącej się Europie”.

W związku z tym, w czwartek na Konwencie Seniorów inny poseł Konfederacji, Jakub Kulesza, zaproponował w imieniu tego ugrupowania wprowadzenie poprawki.

„Skoro Litwini chcą dopisywać katalog wartości na końcu to my proponujemy żeby znalazło się wśród nich: „…pokoju oraz praw mniejszości narodowych i etnicznych…”. Polska przestrzega tych praw wzorcowo wobec wszystkich mniejszości a Litwa wobec Polaków w tym kraju – nie. Łamie je od samego początku w roku 1991. Chcemy więc takiej deklaracji” – napisał Winnicki.

Poseł dodał, że Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, odrzuciła ich propozycję, Co więcej, zażądała bezwarunkowego przyjęcia propozycji strony litewskiej, Zdecydowanie nie chciała nad nimi pracować.

„Nie zgadzamy się na takie stawianie pod ścianą i zamiatanie kwestii praw Polaków na Litwie pod dywan. Złożymy poprawkę. Zobaczymy kto w Sejmie jest przeciwko prawom mniejszości narodowych. Nie dla dyskryminacji Polaków na Litwie!” – zaznaczył Winnicki, dodając we wpisie na ten temat hasztag #JedenNaródPonadGranicami.

Parę godzin później poseł zamieścił kolejny wpis, w którym zaktualizował obraz sytuacji. Napisał, że po propozycji Konfederacji strona litewska zrezygnowała z dopisywania ostatniego akapitu. Z tego względu poprawka stała się bezprzedmiotowa. Winnicki zaznaczył zarazem, że nie zmienia faktu, „że w walce o prawa Polaków na Litwie, jak i wszędzie indziej, nie ustaniemy”.

Aktualizacja sytuacji: po naszej propozycji strona litewska zrezygnowała z dopisywania ostatniego akapitu w związku z czym nasza poprawka staje się bezprzedmiotowa. Co nie zmienia faktu, że w walce o prawa Polaków na Litwie, jak i wszędzie indziej, nie ustaniemy.#Konfederacja https://t.co/jPB64xTc81 — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) April 15, 2021

Dodajmy, że Winnickiemu za tę inicjatywę podziękowała na portalu społecznościowym Renata Cytacka, wiceprezes Związku Polaków na Litwie i radna Miasta Wilna z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

„Dziękuję za pamięć oraz obronę naszych Rodaków na Białorusi oraz odwołanie się do praw mniejszości narodowych i etnicznych. Wszystkim nam przedstawicielom mniejszości narodowych na wschodzie jest bardzo ważny postulat. Dziękujemy!” – napisała Cytacka.

