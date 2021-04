Rosja sprawdzi wszystkie podręczniki do historii po krytyce Putina

Rosyjskie ministerstwo edukacji sprawdzi treść wszystkich podręczników do historii. Zrobi to po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin skrytykował „niektóre” podręczniki za pomniejszanie roli ZSRR w II wojnie światowej.

W środę podczas orędzia do Zgromadzenia Federalnego Putin powiedział, że był „zaskoczony” tym, co znalazł w „niektórych” podręcznikach szkolnych do historii.

„Jeszcze do tej pory, wiecie, otwieram niektóre podręczniki szkolne i z zaskoczeniem patrzę na to, co tam jest napisane, jakby nie o nas” – mówił Putin, zadając pytanie „kto to pisze, kto przepuszcza”.

Według niego w podręcznikach tych można znaleźć informacje o „drugim froncie” na zachodzie Europy podczas II wojny światowej, a nie ma w nich wzmianki o bitwie pod Stalingradem „To niesamowite! Po prostu nie wiem, nie chcę nawet tego komentować” – mówił rosyjski prezydent.

Po prezydenckiej krytyce minister edukacji Siergiej Krawcow zapowiedział weryfikację wszystkich podręczników do historii. Jak podała w niedzielę agencja RBK, minister ogłosił to na antenie programu „Moskwa. Kreml. Putin” w telewizji „Rossija 1”.

Agencja RBK zauważyła, że Putin już wcześniej krytykował treści szkolnych podręczników do historii. W 2014 roku krytykował m.in. umniejszanie „roli narodu radzieckiego w walce z faszyzmem” i mówił, że „trzeba się tego pozbyć”.

Pod koniec marca rosyjskie ministerstwo edukacji zatwierdziło nowe podręczniki do historii. Ukażą się pod redakcją doradcy prezydenta Władimira Miedinskiego, który wcześniej zaznaczył, że podręczniki do historii powinny uwzględniać interesy państwa rosyjskiego.

Pierwsze wydanie nowych podręczników historii pod redakcją Miedinskiego spodziewane jest na przełomie kwietnia i maja.

