Parlament Europejski zatwierdził unijny fundusz obronny w wysokości 7,9 mld euro

Fundusz będzie funkcjonował w tym samym okresie co wieloletnie ramy finansowe UE – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.

Fundusz składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy badań naukowych, a druga ma zachęcać państwa członkowskie do współpracy przy zakupach wyposażenia obronnego i technologii poprzez współfinansowanie z budżetu UE. Według szacunków KE brak współpracy w kwestii obronności między państwami unijnymi kosztuje je 25-100 mld euro rocznie, a dzięki łączeniu zamówień można by zaoszczędzić do 30 proc. rocznych wydatków na obronność.

„EDF nie będzie dofinansowywać współpracy bilateralnej między krajami, gdyż minimalna liczba uczestników finansowanego projektu to co najmniej trzy podmioty z co najmniej trzech krajów członkowskich” – dodał.

„Celem funduszu jest nie tylko wspieranie projektów badawczo-rozwojowych europejskiego przemysłu obronnego, ale także włączanie nowych podmiotów do sieci współpracy i łańcuchów dostaw, w tym tych, które do tej pory nie były aktywne w tej branży” – powiedział sprawozdawca Parlamentu ds. Funduszu, polski poseł Zdzisław Krasnodębski.

Jak podkreślił portal euroactiv.com, porozumienie ws. funduszu pojawia się w momencie, gdy Francja naciska na osiągnięcie „strategicznej autonomii” UE, aby móc samodzielnie zajmować się kwestiami bezpieczeństwa w następstwie Brexitu, niepewności panującej w okresie byłej administracji Trumpa i narastającego impasu geopolitycznego między USA a Chinami.

Przemawiając w Brukseli, Krasnodębski starał się obalić „miejskie legendy” twierdzące, że nowy program skierował UE na drogę do powstania unijnej armii.

„To nie jest pierwszy krok do stworzenia europejskiej armii, a pieniądze nie zostaną wykorzystane przez państwa członkowskie na wspólny zakup sprzętu wojskowego” – powiedział. „Marzenia o pierwszym europejskim plutonie, legionie lub jakiejkolwiek innej formacji będą musiały zostać pozostawione na przyszłość”.

W ostatnich latach ambicje dotyczące wspólnej obrony nabrały tempa, a wszystkie kraje UE z wyjątkiem dwóch przystąpiły do ​ stałej współpracy strukturalnej UE (PESCO), której celem jest pomoc w finansowaniu, rozwijaniu i wspólnym rozmieszczaniu sił zbrojnych oraz zwiększaniu elastyczności sektora obronnego UE niezależne od Stanów Zjednoczonych.

Przemysł obronny UE z zadowoleniem przyjął ostatnie posunięcia UE, mając nadzieję na konkurencyjne wsparcie wobec dominacji amerykańskich konkurentów.

„Jesteśmy przekonani, że EDF w znacznym stopniu przyczyni się do wzmocnienia suwerenności technologicznej Europy w sektorze strategicznym i jesteśmy gotowi wspierać instytucje europejskie w ich wysiłkach na rzecz dalszego rozwoju europejskiej obronności” – powiedział Jan Pie, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego i Przemysłu Obronnego.

Zgodnie z projektem porozumienia uzyskanym przez euroactiv.com, państwa członkowskie UE uzgodniły warunki umożliwiające krajom spoza UE udział we wspólnych projektach obronnych.

Jednak program spotkał się również z dużą ilością krytyki, a niektórzy prawodawcy UE i organizacje pozarządowe ostrzegają, że planowane inwestycje będą pozbawione przejrzystości i kontroli parlamentarnej.

Podczas debaty, która odbyła się w tym tygodniu, niektórzy posłowie powtórzyli swoje obawy dotyczące „czeku in blanco” skierowanego do branży, ponieważ Parlament Europejski nie będzie zaangażowany w kontrolę wydatków przez następne siedem lat.

EDF będzie realizowany za pomocą „aktów wykonawczych” zamiast „aktów delegowanych”.

„Oznacza to, że Parlament Europejski nie będzie miał prawa głosu, jak fundusz będzie wdrażany przez Komisję i państwa członkowskie w ciągu najbliższych siedmiu lat, a argument dotyczący interesu bezpieczeństwa jest regularnie wykorzystywany do omijania unijnych przepisów dotyczących przejrzystości – to niebezpieczny precedens co podważa demokratyczną kontrolę UE ”- stwierdziła Laëtitia Sédou, urzędniczka ds. projektów w Europejskiej Sieci Przeciwko Handlu Bronią (ENAAT).

Umowa wyklucza rozwój śmiercionośnej broni autonomicznej – tak zwanych robotów-zabójców – oraz systemów broni zabronionych przez prawo międzynarodowe, takich jak miny lądowe lub broń jądrowa, chemiczna i biologiczna.

