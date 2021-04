FSB twierdzi, że zatrzymała kolejnych neonazistów

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji zatrzymała kilkanaście osób, które łączy z ekstremistycznym ruchem MKU, który ma być koordynowany z Ukrainy.

Agencja informacyjna RIA Nowosti podała w czwartek, że rosyjska specsłużba zatrzymała 16 osób, których podejrzewa o przynależność do siatki MKU. Zatrzymań dokonano w Irkucku, Krasnodarze, Saratowie, Tambowie, Tiumeni, Czycie, Anapie, Puszczynie, Pieriesławlu Zaleskim. Taki zakres terytorialny zatrzymań sugeruje, że trudno rozpatrywać, iż podejrzani mieli ze sobą fizyczny kontakt.

Według oświadczenia FSB zatrzymani „byli zaangażowani w przestępstwa z użyciem przemocy, propagandę ekstremizmu, a także przygotowania do wysadzania budynków administracji władz i napadów na obywateli”.

Rosyjscy śledczy twierdzą, że te działania i przygotowania były koordynowane z Ukrainy przez jej 20-letniego mieszkańca Jegora Krasnowa, mieszkańca Dniepra. To właśnie on miał koordynować siatkę Rosjan i podżegać ich do czynów karalnych: nanoszenia napisów na gmachy, bicia bezdomnych i przedstawicieli określonych subkultur, napadów na policjantów czy nawet podpalenia bądź wysadzenia komisariatu policji.

Komitet Śledczy Rosji twierdzi nawet, że dysponuje dowodami, że Krasnow nakłonił jednego z Rosjan do zabójstwa dwóch osób. Jednak „szczegóły nie zostały podane, działania śledcze są kontynuowane” – napisała RIA Nowosti.

To kolejne zatrzymania ekstremistów, którzy według FSB mają powiązania z ruchem Krasnowa. W marcu w Jarosławiu i Gelendżyku zatrzymano 14 osób, które według służby „pod ideologicznym wpływem” Krasnowa miały skupić się w nieformalnej grupie ekstremistycznej, która miała się szykować do przeprowadzenia aktów terrorystycznych. W lutym cztery osoby jako powiązane z MKU zatrzymano w Woroneżu. FSB podejrzewa je o malowanie napisów o ekstremistycznej treści, a jedną o pobicie.

Zatrzymani w Woroneżu to rosyjscy nacjonaliści. Jeden z nich – 26-letni Roman Griebiesznikow stwierdził, że o ruchu MKU dowiedział się dopiero w czasie śledztwa, jak podał w marcu portal Hromdske.ua. Griebiesznikow to znany w Woroneżu nacjonalista, który w lipcu 2020 r. brał udział w napadzie na zebranie miejscowej organizacji komunistycznej, ale zarówno on jak i jego adwokat twierdzą, że nie utrzymywał związków obywatelami Ukrainy.

MKU to skrót nazwy Maniak-Kult Zabójców jaka była promowana przez ukraińskiego neonazistę. Sam Krasnow od stycznia zeszłego roku znajduje się w ukraińskim areszcie, do którego trafił za udział w napadzie z użyciem noża w Dnieprze. Jego 22-letnia ofiara otrzymała osiem ciosów nożem, ale przeżyła.

We wspomnianym materiale Hromakdse.ua przytacza wypowiedzi anonimowego współpracownika Krasnowa twierdzącego, że jeszcze w marcu popełni on w areszcie samobójstwo. Zaprzeczają temu kanały na mediach społecznościowych na których opublikowano także nagranie z wypowiedzią przypisywaną Krasnowowi, który miał zaprzeczyć pogłoskom o swojej śmierci.

