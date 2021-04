Amerykański kuter patrolowy wpłynął na Morze Czarne. Rosja reaguje

USCGC Hamilton, kuter patrolowy straży przybrzeżnej USA klasy Legend udał się na Morze Czarne. Wcześniej ćwiczył z niszczycielem USS Roosevelt na Morzu Egejskim. Rosjanie śledzą ruchy amerykańskiej jednostki.

We wtorek dowództwo sił morskich USA na Europę i Afrykę, czyli 6. Floty USA poinformowało o wysłaniu na Morze Czarne kutra patrolowego straży przybrzeżnej klasy Legend, USCGC Hamilton. Tego dnia, jak podano, rozpoczął on przejście przez cieśniny z Morza Egejskiego.

BREAKING: 🇺🇸@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021