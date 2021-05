Większość Europejczyków, w szczególności młodych, uważa się za prawicowców

Rośnie liczba młodych Europejczyków, którzy określają swoje poglądy jako prawicowe. Najnowsze badanie pokazuje również porażkę lewicy – wynika z badań francuskiego think-tanku „Fondation pour l’innovation politique” (Fondapol).

Badania dla wszystkoconajwazniejsze.com omówił analityk Fondapolu Victor Delage. Jak zauważył, przedstawiciele prawicy sprawują rządy w większości krajów Europy, a za ich sukcesami stoją zmiany w poglądach Europejczyków, którzy coraz częściej opowiadają się wartościami prawicowymi.

Już autorzy opublikowanego w 2012 roku opracowania „Les droites en Europe” postrzegali niepodważalny sukces formacji prawicowych na kontynencie jako skutek zbiegu dwóch czynników: wyczerpania się projektu socjaldemokratycznego i upadku komunizmu. Prawie dziesięć lat później, w kwietniu 2021 roku, rządy 21 z 27 państw UE sprawowane były przez partie liberalno-konserwatywne albo przez koalicje, w których to partia prawicowa miała szefa rządu. Do tej statystyki dodać możemy również rząd konserwatywny Borisa Johnsona w Wielkiej Brytanii – pisze Delage.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku na proeuropejskie partie centrowe, proeuropejską prawicę oraz prawicę populistyczną/skrajną prawicę oddano łącznie 110 915 811 głosów, czyli 55,9 proc. wszystkich oddanych (27,9 proc. osób uprawnionych). To dużo więcej, niż zdobyła lewica (proeuropejskie partie lewicowe, Zieloni, lewica populistyczna/skrajna lewica): 67 941 204 głosy (32 proc. głosów, 17,1 proc. uprawnionych).

Badania Fondapolu objęły cztery kraje: Francję, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię. Ogółem 39 proc. respondentów określiło się jako prawicowi, 27 proc. jako lewicowi, a 20 proc. w centrum. Osoby określające się jako „prawicowe” dominowały we wszystkich badanych krajach. Było ich 44 proc. we Włoszech (kontra 31 proc. „lewicowców), 40 proc. w Wielkiej Brytanii (kontra 25 proc.), 38 proc. we Francji (kontra 24 proc.) i 36 proc. w Niemczech (kontra 26 proc.). 14 proc. respondentów nie potrafiło określić swoich poglądów politycznych na osi lewica-prawica. Większość tych osób pozostaje z dala od życia politycznego i uważa, że demokracja funkcjonuje źle.

Nie tylko osoby starsze mają najczęściej prawicowe poglądy. Okazuje się, że także młodsi wyborcy są najliczniejszą grupą określającą się jako prawicowcy: tak określa się średnio 41 proc. respondentów między 18. a 24. rokiem życia oraz 41 proc. respondentów między 25. a 34. rokiem życia. Jest to stosunek porównywalny z wynikiem w grupie wiekowej 65+ (40 proc.), ale wyższy o pięć punktów procentowych od wyniku w grupie od 50 do 64 lat (36 proc.). I odwrotnie, tylko 26 proc. respondentów w grupie od 18 do 24 lat i 22 proc. w grupie od 25 do 34 lat sytuuje się na lewicy, kontra 31 proc. w grupie wiekowej 65+ i 29 proc. w grupie od 55 do 64 lat. Na dłuższą metę ten skręt na prawo młodych wyborców może przyczynić się do strukturalnego wzmocnienia partii prawicowych w Europie – pisze Delage.

W państwach, gdzie przeprowadzono badanie średnio 60 proc. respondentów zgodziło się z twierdzeniem „W naszym kraju jest zbyt dużo imigrantów” (przeciwnego zdania było 36 proc. badanych, 4 proc. nie miało zdania). Silny sprzeciw wobec imigracji odnotowano we wszystkich grupach wiekowych.

Kresy.pl / fondapol.org /wszystkoconajwazniejsze.com