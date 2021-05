Potężny izraelski nalot na Strefę Gazy, odwetowe ataki rakietowe Hamasu [+VIDEO]

W nocy izraelskie lotnictwo przeprowadziło potężny nalot na 150 celów w Strefie Gazy, z równoczesnym ostrzeliwaniem stanowisk Hamasu przez siły lądowe. Ze strony palestyńskiej w stronę Izraela wystrzelono setki kolejnych rakiet. Rośnie liczba ofiar.

Według rzecznika Izraelskich Sił Obronnych, gen. Hidai Zilbermana, około północy około 160 izraelskich samolotów i statków powietrznych przeprowadziło równocześnie skoordynowane uderzenie w Strefie Gazy. Był to najpotężniejszy jak dotąd izraelski nalot. W ciągu 40 minut 450 pociskami rakietowymi i bombami zaatakowano 150 celów w północnej części palestyńskiej enklawy. Jak podano, celem była głównie sieć tuneli Hamasu.

IAF video of airstrikes on the underground tunnel city belonging to Hamas, according to the IDF, last night.

“The Metro” was the name of the tunnel city. pic.twitter.com/wp04w6txAw

