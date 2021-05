Zmasowany atak rakietowy na Izrael. Hamas: wystrzelono ponad 130 rakiet [+VIDEO/+FOTO]

We wtorek wieczorem trwa zmasowany atak rakietowy na izraelskie terytorium. Według Hamasu, ze Strefy Gazy w stronę Tel Awiwu wystrzelono ponad 130 rakiet, z których część przedarła się przez system obrony powietrznej „Żelazna Kopuła”. Izraelczycy prowadzą działania odwetowe.

We wtorek wieczorem ze Strefy Gazy przeprowadzono wielki atak rakietowy na Tel Awiw i jego okolice. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne nagrania pokazujące nadlatujące rakiety oraz przechwytujące je pociski systemu „Żelazna Kopuła”. Jak podano, do przeprowadzenia uderzenia użyto ponad 130 rakiet.

Video of Iron Dome interceptions over central Israel pic.twitter.com/xImMkHa9Qj — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 11, 2021

Follow up: Al Qassam Brigades Spokesman, Abu Obeida: Al Qassam fired 130 rockets towards Tel Aviv City and surrounding areas; If you strike again, we will strike more. pic.twitter.com/V1LLy3zFyd — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 11, 2021

Gaza rockets underway to Central Israel pic.twitter.com/N9E1wXSvb5 — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) May 11, 2021

Video of one of the barrages towards central Israel tonight pic.twitter.com/LhGJXto1qa — Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 11, 2021

כך נראה מטח הטילים בצילום מקיבוץ גברעם pic.twitter.com/uqQvNSEw06 — ערוץ 20 (@arutz20) May 11, 2021





Z informacji serwisu „Times of Israel” wynika, że część wystrzelonych z palestyńskiego terytorium pocisków przedarła się przez izraelski system obrony powietrznej i spadła na szereg celów w izraelskich miastach, m.in. na Rishon Lezion i Ramat Gan pod Tel Awiwem, a także w Sdot i Taibe. Lotnisko Ben Guriona musiało czasowo wstrzymać pracę.

Według ostatnich odniesień izraelskich mediów, liczba rannych w Holon na przedmieściach Tel Awiwu wzrosła do 8 osób. Z kolei w Givatayim fragmenty przechwyconej rakiety spadły na dom mieszkalny, lekko raniąc cztery znajdujące się wewnątrz osoby. Później część mediów podała informację od źródła w izraelskich służbach medycznych, według którego w nalotach na Tel Awiw zginęły dwie osoby, a 26 zostało rannych.

Footage of the scene in Holon. Heavy damage. https://t.co/oZKniLpXD2 — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 11, 2021

Do ostatnich ataków rakietowych na Izrael przyznał się Islamski Dżihad. Organizacja ta zagroziła przeprowadzeniem kolejnych ataków, jeśli Izrael dalej będzie atakował wysokie budynki i palestyńskich cywilów w rejonie Gazy.

Przypomnijmy, że wcześniej media podały informację o zawaleniu się 13-piętrowego bloku mieszkalnego w Strefie Gazy w wyniku izraelskiego nalotu. Według agencji Reutera w budynku tym mieściło się biuro używane przez polityczne przywództwo Hamasu. Później pojawiły się informacje, że izraelski dron zaatakował rakietami i zniszczył inny wysoki budynek w Gazie (Al-Jawhara Tower). Według Izraelskich Sił Obronnych, miał tam mieścić się skład broni Hamasu. Atak odwetowy miały przeprowadzić również jednostki izraelskiej marynarki wojennej.

استهداف برج الجوهرة وسط مدينة غزة بصاروخ من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية pic.twitter.com/1Mcyi1NsCi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 11, 2021



Wcześniej, według cytowanych źródeł dyplomatycznych, Hamas chciał doprowadzić do deeskalacji sytuacji, ale Izrael nie odpowiedział na te propozycje.

Po mniej więcej półgodzinnej przerwie, ponownie rozbrzmiały izraelskie syreny w południowej części Izraela. Poinformowano też o starciach Palestyńczyków z izraelskimi wojskowymi, m.in. na północ od Jerozolimy i w rejonie Nazaretu oraz Nablusu.

Dowództwo Izraelskich Sił Obronnych poinformowało, że od wczoraj przeprowadzono ataki na ponad 500 palestyńskich celów.

Jak pisaliśmy, władze Gazy poinformowały, że w wyniku izraelskich nalotów będących odwetem za ostrzał Izraela zginęło 28 Palestyńczyków, w tym dziesięcioro dzieci. Według przedstawiciela palestyńskich władz Salama Maarufa na Strefę Gazy przeprowadzono co najmniej 56 nalotów, podczas których wystrzelono na cele cywilne ponad 120 rakiet. Siły zbrojne Izraela twierdzą, że celem ataków w Gazie były grupy zbrojne, wyrzutnie rakiet i posterunki wojskowe. Był to odwet za wczorajszy ostrzał rakietowy Izraela przez Hamas, kiedy z terenu Gazy wystrzelono około 150 pocisków.

If simple Palestinian rockets can breach the iron Dome, imagine what Syria and Iran can do. #FreePalestine pic.twitter.com/0LlzCIgwkM — Syrian Girl 🇸🇾🎗 (@Partisangirl) May 11, 2021

