Spotkanie szefów MSZ Węgier i Ukrainy. Szijjártó zapowiada korzystne zmiany dla mniejszości węgierskiej

Szef MSZ Węgier Pétera Szijjártó powiedział po spotkaniu z szefem ukraińskiej dyplomacji, że podczas spotkania węgiersko-ukraińskiej grupy roboczej ds. edukacji opracowano rozwiązanie, które ułatwiłoby Węgrom z Zakarpacia używanie ojczystego języka. Uzgodniono też powołanie mieszanej, węgiersko-ukraińskiej komisji ds. mniejszości

W czwartek miało miejsce spotkanie szefów dyplomacji Węgier i Ukrainy, Pétera Szijjártó i Dmytro Kułeby. Odbyło się ono na Słowacji, w siedzibie węgierskiej ambasady w Bratysławie.

Po tym spotkaniu Szijjártó powiedział dziennikarzom, że powodem napięć w relacjach węgiersko-ukraińskich w ostatnim czasie były „działania na Ukrainie wymierzone w mniejszość węgierską na Zakarpaciu”.

– Kroki podjęte w ostatnich kilku dniach dają jednak powody do ostrożnego optymizmu – powiedział szef MSZ Węgier. Wyraził też zadowolenie ze środowego spotkania węgiersko-ukraińskiej grupy roboczej ds. edukacji. – Zarysowano rozwiązanie, które ułatwiłoby Węgrom z Zakarpacia używanie swojego ojczystego języka, nawet przy obecnych prawodawstwie – zaznaczył. Dodał też, że podczas spotkania sporządzono projekt porozumienia w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów i certyfikatów.

Szijjártó poinformował też, że wspólnie z Kułebą uzgodnili powołanie mieszanej, węgiersko-ukraińskiej komisji do spraw mniejszości. Wyraził nadzieję, że pomoże to w „rozwiązywaniu trudnych kwestii, poza edukacją”.

Szef MSZ Węgier powiedział też, że szefowi ukraińskiej dyplomacji spodobała się propozycja Węgier w sprawie wzajemnego uznawania krajowych certyfikatów szczepionkowych, żeby ułatwić podróżowanie. Węgry od pewnego czasu wydają własne certyfikaty zaświadczające o zaszczepieniu przeciwko COViD-19, które m.in. zwalniają ich posiadaczy z różnych obowiązujących na Węgrzech restrykcji. Węgierski rząd prowadzi bardzo pro-szczepionkową politykę, a premier Viktor Orban podkreśla, że dzięki temu Węgry mogą szybko powrócić do „normalnego życia”. Do tej pory na Węgrzech zaszczepiono już ponad 4,4 mln osób.

Kułeba w swojej relacji po spotkaniu z Szijjártó oświadczył, że udało się osiągnąć szereg ważnych porozumień. Podkreślił, że obaj uzgodnili „kontynuowanie dialogu w sprawie edukacji i mniejszości z uwzględnieniem i poszanowaniem prawodawstwa Ukrainy”. Zapowiedział też, że Węgry i Ukraina zawrą porozumienie w wzajemnych uznawaniu certyfikatów szczepionkowych. Szef MSZ Ukrainy dodał też, że jego węgierski odpowiednik przyjął zaproszenie do odwiedzenia Donbasu w przyszłości.

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2020 roku węgierscy eurodeputowani Fideszu i KDNP ostro skrytykowali ostatnie działania Ukrainy względem Węgrów z Zakarpacia. Ich zdaniem ukraińskie władze „depczą prawa mniejszości narodowych”, zastraszają ich przedstawicieli i stworzyły sytuację „wojny domowej”. Apelują, żeby UE zajęła się sprawą, włącznie z opcją nałożenia sankcji.

Oskarżenia wobec węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu o separatyzm pojawiają się często w debacie publicznej na Ukrainie. Tymczasem władze Węgier kontestują politykę władz Ukrainy wobec mniejszości narodowych. Ustawa o „zabezpieczeniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego” uchwalona przez Radę Najwyższą Ukrainy w kwietniu bieżącego roku utwierdza status języka ukraińskiego jako jedynego oficjalnego na Ukrainie.

Z kolei przyjęta w 2017 roku – ustawy o oświacie ogranicza do prawo nauki w językach mniejszości przysługuje tylko do klas od 1 do 4 a więc do nauczania początkowego. Uszczuplenie praw społeczności mniejszościowych spowodowało protesty i działania ich narodowych ojczyzn. Najbardziej zdecydowanie przeciw nowej ukraińskiej ustawie językowej występują właśnie Węgry. Budapeszt blokuje z tego powodu kontakty między NATO a Ukrainą na wysokim szczeblu politycznym, czyniąc warunkiem ich odblokowania zmianę kontrowersyjnej ustawy językowej i ustawy oświatowej.

