Turcja proponuje powołanie komisji ws. wysadzenia tamy na Dnieprze. Negatywna reakcja Kijowa

Szef ukraińskiej dyplomacji, Dmytro Kułeba, negatywnie zareagował na propozycję Turcji, by powołać międzynarodową komisję do zbadania sprawy wysadzenia tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce i zniszczenia tamtejszej elektrowni wodnej.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba, mówił o tym w czwartek podczas rozmowy z mediami.

– Mamy już takie doświadczenie. To wszystko gra pozorów z Rosjanami – powiedział Kułeba. Wspomniał w tym kontekście o sprawie śmierci ukraińskich jeńców w Ołeniwce w wyniku ostrzału. – Powiedzieliśmy ONZ: wyślijcie swoją misję, zbadajcie. Myślicie, że tam dojechali? Powiem więcej: ta misja została po cichu zamknięta przez ONZ… bez rozgłosu – dodał.

Kułeba zaproponował zarazem, by instytucje międzynarodowe przyjechały do Kijowa i zbadały ciągłe rosyjskie ataki na stolicę Ukrainy. Jego zdaniem, w przypadku zniszczenia tamy na Dnieprze sprawa jest jasna i wiadomo, że winni są Rosjanie. Później przyznał, że w przyszłości jakieś śledztwo w sprawie będzie miało miejsce, ale z pewnością nie nastąpi to w najbliższej przyszłości.

Wcześniej prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan zaproponował, by utworzyć międzynarodową komisję do zbadania sprawy wybuchu i zniszczenia Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Mieliby ją tworzyć eksperci z Ukrainy i Rosji, a także z ramienia ONZ i przedstawiciele społeczności międzynarodowej, w tym Turcji. Erdogan przedstawił ten pomysł w środę, w rozmowach z prezydentami Ukrainy i Rosji.

Dodajmy, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że przechwyciła rozmowę telefoniczną, która ma dowodzić, że rosyjska „grupa sabotażowa” wysadziła tamę w Nowej Kachowce.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, Kreml oskarżył w czwartek Ukrainę o ostrzał rosyjskich ratowników na obszarze zalanym po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rosyjscy ratownicy w regionie pracują, ale ukraińskie wojsko czyni ich pracę bardziej niebezpieczną. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oskarżył, że siły rosyjskie strzelają do ukraińskich ratowników próbujących dotrzeć do osób uwięzionych w dotkniętych powodzią obszarach okupowanego obwodu chersońskiego.

Jak pisaliśmy, w ocenie amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW), Rosjanie mogli wysadzić tamę w Nowej Kachowce, by utrudnić Ukraińcom kontrofensywę. Analitycy uważają jednak, że jest za wcześniej na wskazywanie odpowiedzialnych za wysadzenie tamy. Instytut przywołał przewidywania z października 2022 r. sugerujące, że Rosjanie mogą odnieść potencjalnie większe niż Ukraińcy korzyści z zalania delty Dniepru pomimo uszkodzenia własnych przygotowanych pozycji obronnych. Zdaniem ISW, Rosjanie mogą wykorzystać powódź do poszerzenia Dniepru i skomplikowania ukraińskich prób kontrofensywy na i tak trudnym terenie.

Jak informowaliśmy, w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do wysadzenia znacznego odcinka tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Tama wykorzystywana przez miejscową elektrownię wodną, spiętrza znacznych rozmiarów zbiornik wodny o powierzchni 2155 km kw. Jego łączna pojemność to 18,2 km sześc. Według przedstawicieli ukraińskiej armii, dowództwo wojskowe Federacji Rosyjskiej zniszczyło tamę z powodu „strachu przed armią ukraińską” oraz „sukcesów sił obrony Ukrainy w operacjach ofensywnych”.

Jak podaje strona ukraińska, w związku z wysadzeniem tamy tamtejsza elektrownia wodna i zbiornik zostały praktycznie zniszczone, co znacząco wpłynęło na kondycję energetyczną Ukrainy. Zagrożonych zatopieniem jest kilkadziesiąt miejscowości w dole Dniepru, w tym okupowanych przez Rosjan. We wtorek podtopionych zostało 30 miejscowości. Służby ukraińskie twierdzą, że konieczna jest szybka ewakuacja 40 tys. ludzi, w większości z obszarów pod rosyjską kontrolą.

Fakty.com.ua / thepressunited.com / Kresy.pl