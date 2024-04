Orban: Ukraina nie jest suwerennym państwem

Premier Węgier Viktor Orbán w środę wezwał wyborców do odrzucenia partii politycznych głównego nurtu w nadchodzących wyborach do Unii Europejskiej ze względu na ich porażkę w przywództwie i powiedział, że Ukrainie nie wolno nigdy pozwolić na członkostwo w bloku lub NATO.

Jak przekazał w środę portal AP News, premier Węgier Viktor Orbán w środę wezwał wyborców do odrzucenia partii politycznych głównego nurtu w nadchodzących wyborach do Unii Europejskiej ze względu na ich porażkę w przywództwie i powiedział, że Ukrainie nie wolno nigdy pozwolić na członkostwo w bloku lub NATO. Powiedział, że „kryzys migracyjny” w Europie jest obecnie większy niż kiedykolwiek.

“Sens tych wyborów europejskich jest następujący: zmiana przywództwa” – powiedział Orbán publiczności liczącej około 200 osób. “Jeśli przywództwo okaże się złe, należy je wymienić. To takie proste” – powiedział.

Zobacz też: Orbán: Ukraina nie ma szans na wygranie tej wojny

Węgierski przywódca sprawujący urząd od 2010 roku podkreślił także, że sankcje UE nie powstrzymały wojny na Ukrainie. Odnosząc się do faktu, że w mediach często określa się go jako zagorzałego sojusznika prezydenta Rosji Władimira Putina, Orbán powiedział: “Moja matka nie jest szczęśliwa”.

Powiedział, że największą obawą Węgier jest to, że nie chcą ponownie dzielić wspólnej granicy z Rosją i że Ukraina nie powinna mieć możliwości przystąpienia do UE i NATO. “Chłopaki, musicie zrozumieć, że jesteście krajem strefy buforowej. Nie możesz zmienić numeru domu” – powiedział.

Orbán dodał, że “Ukraina jest obecnie jedynie protektoratem” zależnym od zachodnich pieniędzy i broni i “nie jest już suwerennym państwem”.

Premier Węgier Viktor Orbán udzielił francuskiemu tygodnikowi „Le Point”. Wśród poruszonych tematów znalazła się też kwestia Ukrainy i jej aspiracji do członkostwa w Unii Europejskiej. Jego zdaniem, obecnie jest na to „skrajnie” nieodpowiednia pora, ponieważ potencjalna akcesja nie jest odpowiednio przygotowana i nie jest pewne, czy korzyści przewyższą koszty. Orbán oświadczył, że Ukraina „jest jednym z najbardziej skorumpowanych państw na świecie i nie jest gotowa, by wstąpić do UE”. Zaznaczył, że Węgry jako sąsiad Ukrainy „doskonale wiedzą, co tam się dzieje – nieważne co myślą w Paryżu, Brukseli czy Hadze”. Zdecydowanie nie zgodził się z twierdzeniem, że Węgry wetują wszelkie unijne inicjatywy, dodają, że można powiedzieć, że „na nie nie przyzwalają”.

Węgierski premier uważa, że członkostwo Ukrainy w Unii byłoby obciążeniem dla innych państw członkowskich, które musiałyby płacić większe składki do unijnego budżetu. Powiedział, że Francja musiałaby co roku wpłacać o 3,5 mld euro więcej, niż do tej pory. Z kolei włączenie ukraińskiego sektora rolniczego do unijnego doprowadziłoby do ruiny rolnictwo w innych krajach.

Kresy.pl/AP