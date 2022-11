Przesył ropy na Węgry wstrzymany. Orban zwołał radę bezpieczeństwa

Premier Węgier Viktor Orban zwołał posiedzenie rady bezpieczeństwa, z powodu eksplozji przy granicy Polski z Ukrainą i wstrzymania przez Ukraińców tłoczenia ropy przez rurociąg „Przyjaźń”.

We wtorek rosyjski Transnieft, przedsiębiorstwo państwowe odpowiedzialne za krajowe sieci ropociągów podało, że otrzymało ze strony ukraińskiej komunikat o tymczasowym zawieszeniu tłoczenia ropy przez południową nitkę rurociągu „Przyjaźń”. Tym samym, rosyjska ropa nie płynie m.in. na Węgry. Strona ukraińska twierdzi, że powodem są spadki napięcia w sieci energetycznej po rosyjskich atakach rakietowych.

„Strona ukraińska poinformowała nas, że wstrzymali tłoczenie w kierunku Fenyeslitke na Węgrzech z powodu spadku napięcia” – powiedział szef Transnieftu, Igor Diomin.

Z kolei węgierski koncern MOL poinformował agencję Reuters, że otrzymał od Ukrainy informację o tymczasowym wstrzymaniu dostaw ropy na Węgry, Słowację i do Czech przez rurociąg Przyjaźń. Jak dodano, rezerwy koncernu są wystarczające, by zapewnić na Węgrzech ciągłość dostaw aż do wyjaśnienia sytuacji.

Premier Węgier Viktor Orban w związku z tą sytuacją, a także wybuchem w Przewodowie przy granicy z Ukrainą zwołał posiedzenie rady bezpieczeństwa. Wiadomo też, że przed posiedzeniem węgierski minister obrony skonsultował się telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem.

Węgierski serwis Index podał, że wstrzymanie tłoczenia ropy przez rurociąg „Przyjaźń” spowodowane zostało przez uszkodzenie obiektu infrastruktury energetycznej w wyniku rosyjskich ataków rakietowych.

Według mediów, rosyjska rakieta trafiła w podstację transformatorową przy granicy białorusko-ukraińskiej. Obiekt ten odpowiada za pracę ropociągu i utrzymanie tłoczenia ropy.

Jak pisaliśmy, we wtorek wieczorem premier Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, „w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową”. Część mediów i komentatorów wiąże to z wybuchem, do którego doszło w suszarni zboża miejscowości Przewodów, niedaleko granicy z Ukrainą, gdzie zginęły dwie osoby. Polskie służby jak na razie nie skomentowały sprawy oficjalnie, wystosowują apele, by czekać na oficjalny komunikat.

Rosyjski resort obrony twierdzi, że sprawa rzekomego upadku rosyjskich rakiet na terytorium Polski to prowokacja, celem eskalacji sytuacji. Rosja twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego.

Unian / Reuters / Kresy.pl