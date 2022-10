Serbia otrzyma rosyjską ropę z Węgier – będzie nowy rurociąg

Rząd Węgier poinformował, że wybuduje rurociąg łączący ich system z systemem naftowym Serbii.

Informację przekazał na Twitterze rzecznik węgierskiego rządu Zoltán Kovács. Jak napisał w poniedziałek prezydent Serbii Aleksandar Vučić „i premier [Węgier Viktor] Orbán uzgodnili budowę rurociągu na Węgry. Nowy ropociąg umożliwi Serbii zaopatrzenie się w tanią ropę Urals, łącząc [ją] z ropociągiem <<Przyjaźń>>”. Jak dodał Kovács – „Obecnie zaopatrzenie kraju w ropę odbywa się w dużej mierze rurociągiem przez Chorwację, ale jest to mało prawdopodobne w przyszłości ze względu na przyjęte sankcje”.

1/2 @avucic and PM Orbán have agreed to build an oil pipeline to Hungary. The new oil pipeline would enable Serbia to be supplied with cheaper Urals crude oil, connecting to the Friendship oil pipeline.

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) October 10, 2022