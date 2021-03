Amerykańskie B-52H przeleciały nad Zatoką Perską

Amerykańskie bombowce B-52H Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych przeleciały w niedzielę nad Zatoką Perską – poinformował The Jerusalem Post. Był eskortowany przez izraelskie samoloty F-15.

Jak poinformował w niedzielę The Jerusalem Post, amerykańskie bombowce B-52H Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych przeleciały w niedzielę nad Zatoką Perską, był eskortowany przez izraelskie samoloty F-15.

„Dzisiaj (niedziela) izraelskie myśliwce F-15 sił powietrznych eskortowały przez izraelską przestrzeń powietrzną dwa amerykańskie bombowce B-52. Ten lot jest częścią wspólnej strategicznej współpracy z siłami USA, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa izraelskiego i bliskowschodniego nieba” – czytamy na Twitterze IDF.

Today (Sunday), Israeli Air Force F-15 fighter jets escorted two American B-52 bombers through Israeli airspace.

This flight is part of the joint strategic cooperation with US forces, which is pivotal in maintaining the security of Israeli and Middle Eastern skies. pic.twitter.com/CViOa3LvBT

— Israel Defense Forces (@IDF) March 7, 2021