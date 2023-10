Media: Hamas publikuje nagrania porwanych Izraelczyków. Są wywożeni do Strefy Gazy

Hamas publikuje w mediach społecznościowych nagrania, które mają przedstawiać Izraelczyków wywożonych do Strefy Gazy. Wśród nich może znajdować się izraelski generał.

W sobotę w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które mają przedstawiać porwanych izraelskich cywilów wywożonych do Strefy Gazy. Niepotwierdzone doniesienia mówią o 52 porwanych osobach – podaje The Times of Israel.

Materiały przedstawiają także wywożone do Strefy Gazy ciała zabitych żołnierzy izraelskich oraz uzbrojonych bojowników na ulicach izraelskiego miasta.

Palestinian terror groups release a video showing them pulling a large group of Israeli civilians out of their homes, kidnapping them and taking them back with them to Gaza pic.twitter.com/4264y9zHLn — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Izraelskie wojsko odmówiło komentarza w tej sprawie.

Breaking Israel: #Palastinians are kidnapping Israeli woman and dragging them back to #Gaza. Their fate is unknown at this time. Mass slaughter and kidnapping of Israeli civilians is happening.#Israel_under_attack #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/4FEHIfT97J — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) October 7, 2023

Opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia sugerują, że w ręce Hamasu mógł dostać się także izraelski generał Nimrod Aloni. Aloni był dowódcą izraelskiej Dywizji Gazy do sierpnia 2022 r.

BREAKING: The high-ranking Israeli officer, Nimrod Aloni, former Commanding Officer of the Gaza Division, has been captured by Hamas pic.twitter.com/0eSVgrcuvz — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Hamas przeprowadził w sobotę rano największy do paru lat atak rakietowy na terytorium Izraela, połączony z atakami uzbrojonych bojowników na obszary graniczące ze Strefą Gazy. Ogłoszono też rozpoczęcie nowej operacji wojskowej przeciwko Izraelowi.

W sobotę rano nad ranem niemal na całym terytorium południowego Izraela zawyły syreny alarmowe, ostrzegające przed atakiem rakietowym. Odgłosy rakiet i eksplozji słyszano w rejonach, położonych w pobliżu Strefy Gazy, a nawet Tel Awiwu, położonego 80 km na północ. Mieszkańców wezwano do pozostania w schronach, a mieszkańców rejonu Strefy Gazy, by nie wychodzili z domów. Jedna z rakiet spadła bezpośrednio na Tel Awiw.

Rocket impact in Netivot. (Video: Elior Cohen) pic.twitter.com/r4vTHuu5jw — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Podano też, że w południowej części Izraela pewna liczba „palestyńskich terrorystów” przeniknęła na izraelskie terytorium. Część z nich miała dostać się na izraelskie terytorium na paralotniach lub drogą morską.

More Hamas terrorists are reportedly infiltrating Israel again with motorized hang gliders. pic.twitter.com/Mtvm0r05hX — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Rzecznik sił zbrojnych Izraela kontradmirał Daniel Hagari przekazał, że w sobotę od rana w kierunku Izraela wystrzelono co najmniej 2200 rakiet. Siły Obronne Izraela oświadczyły, że rozpoczęły operację “Żelazne Miecze” w odpowiedzi na atak Hamasu. Izraelskie wojsko przeprowadziło serię ataków powietrznych na cele w Strefie Gazy.

timesofisrael.com / Kresy.pl