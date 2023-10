Patriarcha Jerozolimy oferuje siebie za dzieci porwane przez Hamas

Kardynał Pierbattista Pizzaballa, patriarcha Jerozolimy i przedstawiciel papieża Franciszka w Ziemi Świętej oświadczył w poniedziałek, że jest skłonny wymienić się za izraelskie dzieci wzięte jako zakładników przez Hamas.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, kardynał Pierbattista Pizzaballa, patriarcha Jerozolimy i przedstawiciel papieża Franciszka w Ziemi Świętej oświadczył w poniedziałek, że jest skłonny wymienić się za izraelskie dzieci wzięte jako zakładników przez Hamas.

„Jestem gotowy na wymianę, na wszystko, jeśli może to doprowadzić do wolności, do sprowadzenia dzieci do domu. Nie ma problemu. Z mojej strony jest całkowita chęć” – powiedział.

„Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to spróbować wywalczyć uwolnienie zakładników, w przeciwnym razie nie będzie możliwości zatrzymania (eskalacji). Jesteśmy gotowi pomóc, nawet ja osobiście” – powiedział.

Podkreślił jednak, że on i jego biuro nie mieli jeszcze bezpośredniego kontaktu z Hamasem. Około 200 osób zostało wziętych jako zakładników, a około tuzina z nich to prawdopodobnie dzieci.

Pizzaballa nadzoruje działalność rzymskokatolicką w Izraelu i na terytoriach palestyńskich, a także w Jordanii i na Cyprze, w regionie zamieszkiwanym przez szacunkowo 300 000 katolików. Pizzaballa powiedział, że około 1000 chrześcijan schroniło się w budynkach kościelnych w północnej Gazie po zniszczeniu ich domów w wyniku izraelskich strajków. „Nie wiedzą, dokąd się udać, ponieważ przeprowadzka jest niebezpieczna” – powiedział.

Jak przekazał portal Jerusalem Post, priorytetem Watykanu jest zapewnienie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas i jest gotowy na „wszelką niezbędną mediację” .

W wywiadzie dla mediów watykańskich kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Watykanu, opisuje atak Hamasu na Izrael w ostatnią sobotę jako „nieludzki”, ale dodał, odnosząc się do reakcji Izraela, że ​​„nawet legalna obrona musi szanować parametry proporcjonalności”.

Kresy.pl/Reuters