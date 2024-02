Media: Hamas zaproponował trzyetapowy rozejm

Hamas zaproponował plan zawieszenia broni, który obejmowałby 135-dniowy rozejm, podczas którego zakładnicy zostaliby uwolnieni w trzech etapach i co doprowadziłoby do zakończenia wojny – poinformował w środę Times of Israel.

Jak poinformował w środę portal Times of Israel, Hamas zaproponował plan zawieszenia broni, który obejmowałby czteroipółmiesięczny rozejm, podczas którego zakładnicy zostaliby uwolnieni w trzech etapach i co doprowadziłoby do zakończenia wojny, w odpowiedzi na proponowany zarys przesłany w zeszłym tygodniu przez mediatorów z Kataru i Egiptu, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Źródło bliskie negocjacjom powiedziało agencji Reuters, że kontrpropozycja Hamasu nie wymagała od początku gwarancji trwałego zawieszenia broni, ale zakończenie wojny będzie musiało zostać uzgodnione w trakcie rozejmu, zanim uwolnieni zostaną ostatni zakładnicy.

Według projektu dokumentu, do którego dotarł Reuters, kontrpropozycja Hamasu przewiduje trzy etapy, każdy trwający 45 dni.

Podczas pierwszej 45-dniowej fazy wszystkie izraelskie zakładniczki, mężczyźni poniżej 19 roku życia oraz osoby starsze i chore zostaną zwolnione w zamian za kobiety i nieletnie palestyńskie więźniarki przebywające w izraelskich więzieniach. Izrael wycofałby wojska z obszarów zaludnionych.

Realizacja drugiego etapu nie rozpocznie się, dopóki strony nie zakończą „pośrednich rozmów na temat wymagań niezbędnych do zakończenia wzajemnych operacji wojskowych i powrotu do całkowitego spokoju”.

Druga faza obejmowałaby uwolnienie pozostałych zakładników płci męskiej i pełne wycofanie Izraela z całej Gazy. Ciała i szczątki zostaną wymienione w trzeciej fazie. Hamas spodziewa się, że pod koniec trzeciej fazy strony osiągną porozumienie w sprawie zakończenia wojny.

Rozejm zwiększyłby także przepływ żywności i innej pomocy humanitarnej do Gazy w tempie nie mniejszym niż 500 ciężarówek dziennie.

Libański serwis informacyjny al-Akhbar, uważany za powiązany z Hezbollahem, również podał, że zapoznał się z kontrpropozycją Hamasu. Według raportu al-Akhbara w pierwszym etapie siły izraelskie miałyby wycofać się z obszarów zaludnionych, a Organizacja Narodów Zjednoczonych otrzymałaby pozwolenie na rozbicie obozowisk. W tej fazie na czas trwania tego okresu zaprzestanie się także wszelkich form działań powietrznych, w tym rozpoznania.

W raporcie wskazano również, że wśród więźniów uwolnionych z izraelskich więzień będą musieli znaleźć się arabscy Izraelczycy.

Izrael zobowiązałby się do dostaw energii elektrycznej i wody; odbędą się pośrednie dyskusje na temat dalszego zawieszenia broni; i humanitarne świadczone przez organizacje międzynarodowe, w tym Organizację Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza UNRWA, zostałyby wznowione.

Konkretne włączenie UNRWA jest znaczące, ponieważ Izrael oświadczył, że nie pozwoli palestyńskiej agencji ds. uchodźców działać w strefie po zakończeniu wojny, po tym jak zarzucił, że 12 pracowników tej organizacji uczestniczyło w kierowanym przez Hamas ataku z 7 października atak. Izrael od dawna twierdził, że UNRWA – umyślnie lub pod groźbą – zapewniała osłonę terrorystom Hamasu.

Kresy.pl/Times of Israel/Reuters/al-Akhbar