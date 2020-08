Były członek Knesetu cieszy się z eksplozji w Bejrucie

Były członek Knesetu Mosze Feiglin poinformował, że ucieszył się w związku z niszczycielską eksplozją w Bejrucie – podał w środę Middle East Monitor. Feiglin nazwał wybuch darem od Boga na czas żydowskiego święta Tu B’Av.



Jak poinformował w środę portal Middle East Monitor, były członek Knesetu, Mosze Feiglin wyraził na swoim profilu na Facebooku zadowolenie z eksplozji, do której doszło w stolicy Libanu.

Feiglin zamieścił na Facebooku podziękowania dla Boga, że śmiertelny wybuch miał miejsce w Bejrucie i stwierdził, że nadszedł w sam raz na Tu B’Av, które jest świętem miłości. „Dzisiaj jest Tu B’Av, dzień radości i prawdziwych, ogromnych podziękowań dla Boga i wszystkich geniuszy i bohaterów, którzy zorganizowali dla nas tę wspaniałą uroczystość na cześć dnia miłości” – przekonywał.

Następnie spekulował, że eksplozja nie była przypadkowa, twierdząc, że miał „doświadczenie” z materiałami wybuchowymi. „Tak naprawdę nie wierzycie, że to był jakiś bałagan w magazynie paliwa, tak? Czy rozumiecie, że to piekło miało spaść na nas jak deszcz pocisków?! Mam pewne doświadczenie z materiałami wybuchowymi”.

Dodał: „To, co widzieliśmy wczoraj w porcie w Bejrucie, było znacznie większe. Niszczycielski efekt (bez promieniowania) był jak bomba atomowa”.

W wywiadzie dla lokalnego radia były Likud MK poinformował, że ma nadzieję, że Izrael był odpowiedzialny za wybuch i że pozwolono mu „cieszyć się”, że do wybuchu doszło w Bejrucie, a nie Tel Awiwie. „Gdybyśmy to byli my, a mam nadzieję, że to my, to powinniśmy być z tego dumni, unikając mówienia, że ​​to my stawiamy się po ciemnej stronie moralności”.

Według informacji podanych w środę wieczorem przez telewizję Al Jazeera w wybuchu zginęło 135 osób. Aż około 5 tys. odniosło obrażenia. Fala uderzeniowa potężnego wybuchu wywołała zniszczenia nawet w na odległych przedmieściach. W związku z uszkodzeniem wielu budynków ratownicy spodziewają się kolejnych ofiar. Trwa przeszukiwanie gruzów. Burmistrz Bejrutu Marwan Abbud podał, że dach nad głową stracić mogło nawet 300 tys. osób. Straty materialne sięgać mogą nawet 10 mld dol.

Według wstępnych danych eksplodować miało ponad 2,7 tys. ton saletry amonowej przechowywanej w nieodpowiedni sposób w jednym z portowych magazynów, gdzie dodatkowo miały trwać prace remontowe.

Wpis byłego członka Knesetu został usunięty z mediów społecznościowych „Facebook postanowił usunąć post, który wczoraj opublikowałem o eksplozji w Bejrucie. Stoję za każdym słowem w opublikowanym przeze mnie poście i zamierzam dalej mówić prawdę”.

הבהרה חשובה לעוקביי!פייסבוק החליטה להסיר את הפוסט שפרסמתי אתמול אודות הפיצוץ בבירות. אני עומד מאחורי כל מילה בפוסט שפרסמתי ומתכוון להמשיך לומר את האמת שלי ללא מורא. Publiée par ‎משה פייגלין‎ sur Jeudi 6 août 2020

Kresy.pl/Middle East Monitor