Jemeńscy Huti przechwycili statek mający pływać dla Izraelczyków

Jemeńscy sojusznicy Iranu i Hamasu mieli dokonać zajęcia statku towarowego Galaxy Leader, jak podają kolejne bliskowschodnie środki masowego przekazu.

Izraelski portal Ynet podał, za źródłami w Arabii Saudyjskiej, że bojownicy ruchu jemeńskich szyitów Ansarullahu, zwanego też ruchem Hutich, przejęli kontrolę nad dzierżawionym przez Izraelczyków statkiem towarowym Galaxy Leader i jego 22-osobową załogą. Statek został przechwycony na Morzu Czerwonym. Przewoził samochody do porta Nassau na Bahamach, który jest dla niego formalnym portem macierzystym. Galaxy Leader pływa właśnie pod banderą karaibskiego państwa.



Wcześniej w niedzielę rzecznik Hutich Jahja Saria zapowiedział, że zaatakują oni każdy statek pływający pod izraelską banderą, będący własnością izraelskich firm lub przez nie obsługiwany. Huti wezwali inne państwa do usunięcia swoich obywateli z tych statków i powstrzymania się od wykorzystywania ich do transportu towarów. Wezwali też wymienione statki do trzymania się z dala od jemeńskich portów, podał portal Arab Times.

Według telewizji Al Arabiya informacje te zostały już potwierdzone przez siły zbrojne Izraela. Twierdzą one jednak, że statek kierował się z Turcji do Indii i został zajęty w południowej części Morza Czerwonego. “Statek zmierzał z Turcji do Indii, a na jego pokładzie znajdowali się cywile różnych narodowości, wśród których nie ma Izraelczyków. To nie jest izraelski statek” – oznajmiło izraelskie wojsko we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

We wtorek przywódca Hutich ostrzegł, że jego siły będą dokonywać dalszych ataków na Izrael i że mogą wziąć za cel izraelskie statki. „Mamy oczy otwarte na ciągłe monitorowanie i poszukiwanie każdego izraelskiego statku na Morzu Czerwonym, szczególnie w [cieśninie] Bab al-Mandab i w pobliżu wód regionalnych Jemenu” – powiedział Abd al-Malik al-Huti w przemówieniu transmitowanym przez jemeńską telewizję.

Al Arabiya przypomniałą, że w bieżącym miesiącu Huti przeprowadzili kilka ataków rakietowych i dronowych na Izrael, w ramach wsparcia palestyńskiego Hamasu. Pisaliśmy, że okręt wojenny amerykańskiej marynarki wojennej, niszczyciel USS Carney przechwycił trzy rakiety manewrujące i kilka dronów wystrzelonych przez ruch Huti z Jemenu. Według Pentagonu rakiety mogły lecieć w kierunku Izraela.



Po obaleniu wieloletniego autokratycznego przywódcy Jemenu Ali Abdullaha Saliha, ruch dyskryminowanych dotąd szyitów-zajdytów, Ansarullah, określany też, od nazwiska klanu przywódców, Huti, pod koniec 2011 roku podjął ofensywne działania zbrojne. Wobec faktycznego krachu jemeńskiej państwowości pod koniec 2014 roku Huthi przejęli władzę nad stolicą Jemenu Saną i rozwiązali dotychczasowe władze.

