Watykan protestuje przeciwko aneksji ziem Palestyny przez Izrael

Biuro prasowe Watykanu poinformowało w środę o wezwaniu ambasadorów Izraela i Stanów Zjednoczonych na spotkania w celu wyrażenia protestu przeciwko planom Izraela dotyczących anektowania Zachodniego Brzegu – poinformował The Times of Israel.

Na osobnych spotkaniach sekretarz stanu Watykanu kardynał Pietro Parolin powiedział izraelskiemu ambasadorowi Orenowi Davidowi i ambasadorowi USA Callistowi Gingrichowi o zaniepokojeniu Stolicy Apostolskiej „w sprawie ewentualnych jednostronnych działań, które mogą dodatkowo zagrozić poszukiwaniu pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami, a także delikatnej sytuacji na Bliskim Wschodzie”.

„Jak już ogłoszono, Stolica Apostolska przypomina, że ​​Izrael i Palestyna mają prawo istnieć i żyć w pokoju i bezpieczeństwie, w granicach uznanych na arenie międzynarodowej” – głosi stanowisko Watykanu.

„Apeluję zatem do stron o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby ponownie otworzyć proces bezpośrednich negocjacji, na podstawie odpowiednich rezolucji Narodów Zjednoczonych, i przy wsparciu środków, które mogą przywrócić wzajemne zaufanie, tak aby mogły mieć odwagę powiedzieć „tak” spotkaniom i „nie” konfliktowi: tak, dialogowi, a nie przemocy; tak dla negocjacji i nie dla działań wojennych; tak dla poszanowania umów i nie dla aktów prowokacji; tak dla szczerości i nie dla dwulicowości”- oświadczenie cytuje słowa z wezwania papieża Franciszka do pokoju w Ziemi Świętej z 2014 roku.

Stolica Apostolska od dawna uznaje prawo obu państw do istnienia i życia w pokoju i bezpieczeństwie, dlatego też uznała zarówno Izrael, jak i Palestynę. Jednocześnie zawsze podkreślała znaczenie poszanowania prawa międzynarodowego i odpowiednich rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie kwestii izraelsko-palestyńskiej.

Kresy.pl/Times of Israel