Rosyjski minister zapewnił, że Nord Stream 2 zostanie dokończony

W telewizyjnym wywiadzie rosyjski wicepremier Aleksandr Nowak wyraził przekonanie, że Amerykanie nie zapobiegną dokończeniu budowy gazociągu Nord Stream 2.

Nowak wypowiedział się na temat budowy dwóch dodatkowych nitek gazociągu Nord Stream w wywiadzie dla telewizji państwowej Rossija1. „Jesteśmy pewni, że pomimo destrukcyjnego podejścia, które obserwujemy ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki, które oczywiście opóźnia realizację tego projektu, zostanie on zakończony” – słowa Nowaka zacytowała w niedzielę agencja informacyjna Interfax.

Rosyjski wicepremier podkreślił, że Nord Stream 2 to projekt komercyjny realizowany głównie dlatego, że jest zapotrzebowanie na rosyjski gaz w innych państwach. Nowak zasugerował też, dlaczego USA sprzeciwiają się Nord Stream 2 i nakładają sankcje na formy biorące udział w tej inwestycji – „po prostu istnieje taka konkurencja ze strony partnerów amerykańskich, którzy chcą dostarczać swój skroplony gaz ziemny do Europy, czyli w rzeczywistości są to nierynkowe metody konkurencji. A jeśli mówimy o ustawodawstwie, to od strony prawnej sprawy to projekt jest absolutnie legalny, spełnia wszelkie wymogi prawodawstwa europejskiego, dlatego kraje, które w nim uczestniczą, są zainteresowane realizacją tego projektu”.

To nie pierwsza tego rodzaju wypowiedź przedstawiciela rosyjskich władz. W styczniu rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił amerykańskie sankcje wobec form realizujących Nord Stream 2 mianem „nielegalnych z punktu widzenia prawa międzynarodowego”.

Jak już informowaliśmy budowa lądowego odcinka gazociągu Nord Stream 2 na obszarze Niemiec została zakończona i jest on gotów do uruchomienia. Budowa ostatniego morskiego odcinka ma zakończyć się jeszcze wiosną tego roku.

interfax.ru/kresy.pl