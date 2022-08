Broń jądrowa na Białorusi? „Apelujemy do USA o zdecydowane stanowisko”

„Rozchodzą się informacje, że na Białoruś dostarczono cztery taktyczne głowice nuklearne” – napisał w poniedziałek na Twitterze rosyjski politolog i krytyk Kremla Andriej Piontkowski. Wezwał USA do szybkiej reakcji wobec tych doniesień.

Andriej Piontkowski przekazał w poniedziałek, że na Białorusi może znajdować się rosyjska broń jądrowa. Ma chodzić o cztery taktyczne głowice nuklearne. „Stany Zjednoczone muszą natychmiast a) potwierdzić lub zaprzeczyć; b) publicznie wyjaśnić panu Putinowi, że w przypadku, gdy rozpocznie atak nuklearny z dowolnego terytorium, zostanie osobiście wyeliminowany” – oświadczył.

Również były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka napisał, że „dwóch dyktatorów – rosyjski i białoruski – jest zdolnych do wszystkiego”. „W przypadku realnego zagrożenia apelujemy do władz USA o zdecydowane stanowisko”.

2 dictators 🇷🇺🇧🇾 are capable of anything. We ask @SecBlinken @PressSec @USEmbBy @USEmbassyWarsaw to: 1) confirm or refute information about nuclear weapons deployment in #Belarus.; 2) in case of a real threat, we call on the US authorities to take a firm stand https://t.co/glqOP20w5I pic.twitter.com/PWaEM3e72I

