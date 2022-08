Kolejne cztery systemy HIMARS na Ukrainie

Na Ukrainę przybyły ze Stanów Zjednoczonych cztery kolejne systemy rakietowe HIMARS.

Jak poinformował w poniedziałek na Twitterze minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, na Ukrainę przybyły ze Stanów Zjednoczonych cztery kolejne systemy rakietowe HIMARS.

„Na Ukrainę przybyły cztery dodatkowe HIMARSy. Jestem wdzięczny prezydentowi Stanów Zjednoczonych, szefowi Pentagonu Lloydowi Austinowi i obywatelom amerykańskim za wzmocnienie ukraińskiej armii” – napisał.

Reznikow zauważył, że ukraińskie wojsko udowodniło na polu bitwy, że umiejętnie wykorzystuje systemy HIMARS. „Dźwięk salwy HIMARS był głównym muzycznym hitem tego lata na liniach frontu” – dodał minister.

4 additional HIMARS have arrived in🇺🇦. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and 🇺🇸people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit 🎶 of this summer at the front lines!

🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/iOBoxfjV7e

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022