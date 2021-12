MSZ Białorusi: jesteśmy gotowi rozmieścić u siebie rosyjską broń nuklearną

Szef MSZ Białorusi przedstawił „jedną z możliwych odpowiedzi” na ewentualne działania ze strony NATO na terytorium Polski, tj. rozmieszczenie na terytorium naszego kraju amerykańskiej broni jądrowej.

W wywiadzie dla stacji RT Arabic, szef białoruskiej dyplomacji, Władimir (Uładzimir) Makiej powiedział, że w razie zagrożenia ze strony NATO, Białoruś jest gotowa rozmieścić u siebie broń nuklearną.

Makiej oświadczył, że NATO znacznie przybliżyło się do białoruskich granic, a aktywność bojowa Sojuszu oraz liczba ćwiczeń wojskowych znacznie wzrosły. W tym kontekście przypomniał wcześniejsze deklaracje Aleksandra Łukaszenki o możliwości rozmieszczenia na białoruskim terytorium rosyjskiej broni jądrowej.

– To, o czym mówił Aleksandr Łukaszenko, że rozważamy możliwość rozmieszczenia na terytorium Białorusi broni jądrowej – to jedna z możliwych odpowiedzi na przyszłe, możliwe działania ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego na terytorium Polski – powiedział Makiej.

Przypomnijmy, że parę tygodni temu Aleksandr Łukaszenko zapowiedział, że jeśli NATO przeniesie amerykańską broń jądrową z Niemiec do Europy Środkowej, to wówczas zaproponuje, żeby Rosja rozmieściła swoją broń nuklearną na Białorusi.

Szef MSZ Białorusi zaznaczył również, że obecnie NATO tworzy na Ukrainie pewnego rodzaju przyczółek przeciw Rosji. – Widzimy, że liczebność żołnierzy USA i NATO, znajdujących się na terytorium Ukraina, rośnie – powiedział minister. Dodał, że to, co dzieje się na Ukrainie jest wykorzystywane przez szefostwo NATO do „budowania możliwości w regionie”.

Wcześniej Łukaszenko został zapytany o wypowiedzi sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga, w których mówił on o możliwości przeniesienie broni jądrowej z Niemiec do Europy Wschodniej. Potwierdził, że zna tę wypowiedź. – Tak. Wtedy zaproponuję [prezydentowi Rosji Władimirowi] Putinowi powrót broni jądrowej na Białoruś – powiedział białoruski przywódca. Dopytywany przez Kisielowa, o jaką broń jądrową chodzi, Łukaszenko odparł: – Dogadamy się jakie. To broń jądrowa, która będzie najefektywniejsza w takim układzie.

Przypomnijmy, że Łukaszenko oświadczył też, że chciałby pozyskać od Rosji kilka dywizjonów z taktycznymi rakietami balistycznymi Iskander, żeby rozmieścić je m.in. od strony granicy z Polską.

