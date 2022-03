Na Białorusi weszła w życie nowa konstytucja. Putin może umieścić tam broń jądrową

W przyszłym tygodniu prezydent USA Joe Biden może przyjechać do Europy. Miałby spotkać się w Brukseli z przywódcami państw NATO. Jedno ze źródeł agencji Reuters wskazuje, że Biden mógłby przy okazji odwiedzić Polskę ze względu na niedzielny atak rakietowy w Jaworowie, w pobliżu polskiej granicy.

Trzy źródła agencji Reuters podają, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mógłby przyjechać do Brukseli w przyszłym tygodniu. Miałby spotkać się 23 marca z przywódcami państw NATO. Jedno ze źródeł agencji podkreśla, że Biden mógłby przy okazji przylecieć do Polski. Powodem miałby być niedzielny atak rakietowy w Jaworowie, w pobliżu polskiej granicy- pisze Reuters we wtorek.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki oświadczyła, że jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje co do prezydenckiego wyjazdu do Europy.