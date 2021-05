Ukraina i Białoruś (Kresowy Przegląd Tygodnia #28)

Wg OBWE Rosja rozmieściła na Krymie ciężki sprzęt wojskowy; Medwedczuk trafił do aresztu domowego; PGNiG przejęło spółkę Karpatgazvydobuvannya; Semenczenko został oskarżony o terroryzm w związku z ostrzelaniem z granatnika budynku stacji TV w 2019 roku; w emitowanym na żywo ukraińskim programie telewizyjnym doszło do bójki dwóch polityków; UE wezwała Ukrainę do szybszej ratyfikacji Konwencji Stambulskiej; Polska podtrzymała swoje zobowiązanie do przekazania Ukrainie szczepionek na koronawirusa; śledczy sporządzili akt oskarżenia wobec Marii Kolesnikowej.

Ukraina i Białoruś

Według misji USA przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rosja rozmieściła na okupowanym Krymie ciężki sprzęt wojskowy – przekazała w czwartek agencja prasowa Unian.

Sąd Rejonowy w rejonie peczerskim w Kijowie umieścił Wiktora Medwedczuka 13 maja w areszcie domowym do 9 lipca. Ukraina może zaproponować Moskwie jego wymianę na Ukraińców skazanych w Rosji.

Podczas wtorkowej, wspólnej konferencji prasowej z Prokurator Generalną Ukrainy, szef SBU Iwan Bakanow oświadczył, że Wiktor Medweczuk, jeden z liderów Platformy Opozycyjnej-Za Życiem rzekomo był zaangażowany w przygotowanie projektu „Promiń”. Jego zdaniem, miał on służyć realizacji celów Rosji w ramach prowadzonej przeciwko Ukrainie wojnie hybrydowej.

Prokurator generalna Ukrainy, Iryna Wenediktowa, poinformowała we wtorek o postawieniu trzech zarzutów, w tym zarzutu zdrady państwa, dwóm deputowanym partii „Platforma Opozycyjna – Za Życiem”: Wiktorowi Medweczukowi i Tarasowi Kozakowi. Obaj są podejrzani o zdradę państwa oraz „próbę grabieży narodowych zasobów na ukraińskim Krymie”. Śledczy przeprowadzili przeszukanie w lokalu, w którym mieszka Medwedczuk.

Ukraiński urząd antymonopolowy wyraził zgodę, aby Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo objęło pakiet większościowy udziałów w spółce Karpatgazvydobuvannya, należącej do Grupy ERU – biznesowego partnera polskiego koncernu na Ukrainie. Ukraina to największy rynek eksportowy dla PGNiG. W 2020 r. polski koncern sprzedał w tym kraju 1,2 m3 gazu. Pod koniec marca br. PGNiG oraz kraińska Grupa Naftogaz podpisały list intencyjny dot. współpracy przy „poszukiwaniu i eksploatacji ukraińskich zasobów węglowodorów”.

Według SBU, Semen Semenczenko, były dowódca batalionu ochotniczego Donbas i były deputowany Werchownej Rady, został oskarżony o terroryzm w związku z ostrzelaniem z granatnika budynku stacji TV w 2019 roku. Postawiono mu także zarzuty ws. zorganizowania nielegalnej grupy zbrojnej.

W czwartek w transmitowanym na żywo programie w ukraińskiej telewizji „Prawda Tut” doszło do bójki dwóch polityków – byłego deputowanego frakcji Solidarności Europejskiej Ołeha Barny i obecnego deputowanego frakcji Sługi Narodu Dmytra Sołomczuka. Zwycięsko z tego starcia wyszedł weteran takich starć Ołeh Barna. Do incydentu doszło, nomen omen, w programie „Polityka bez reguł”.

Unia Europejska wezwała Ukrainę, by przyspieszyła ratyfikację kontrowersyjnej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, szerzej znanej jako Konwencja Stambulska. O tym, że Ukraina szykuje się do ratyfikacji konwencji stambulskiej, informowaliśmy w lipcu 2020 roku. Wówczas ukraińska wicepremier ds. europejskiej i euroatlantyckiej integracji Olga Stefaniszyna mówiła, że „w najbliższej przyszłości rząd będzie gotowy do przedstawienia w parlamencie projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Stambulskiej”. Ukraina jest jednym z pierwszych państw, które podpisały Konwencję Stambulską w 2011 roku, ale do tej pory jej nie ratyfikowała. Przypomnijmy, że konwencja została odrzucona w październiku 2020 r. przez parlament Słowacji.

Polska podtrzymuje swoje zobowiązanie do przekazania Ukrainie 1,2 mln dawek szczepionki AstraZeneca – poinformowało ukraińską agencję prasową Ukrinform polskie Ministerstwo Zdrowia.

Białoruscy śledczy sporządzili akt oskarżenia wobec jednej z liderek opozycji, Marii Kolesnikowej. W związku z trzema zarzutami grozi jej do 12 lat więzienia. Kolesnikowa została oskarżona o wzywanie do działań wymierzonych w bezpieczeństwo państwa, spisek w celu przejęcia władzy w sposób niekonstytucyjny oraz utworzenie i kierowanie organizacją ekstremistyczną.

